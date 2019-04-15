Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничествоИзвестия 06:50

Сотрудничество по гражданской и военной линиям прекращено полностью. НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика.

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям. Как рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью агентству «РИА Новости», в альянсе не знают, как выйти из тупика в отношениях с Москвой.

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