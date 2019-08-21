Армия и оружие
Россия и Китай созвали заседание Совбеза из-за ракетных разработок СШАРБК 22:16
Россия и Китай запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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Совет Безопасности ООН в четверг проведет внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.ТАСС20:31
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