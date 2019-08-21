Армия и оружие

Россия и Китай созвали заседание Совбеза из-за ракетных разработок СШАРБК 22:16

Россия и Китай запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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с чего всё началось

СБ ООН по запросу РФ и Китая проведет экстренное заседание из-за ракетных разработок США

Совет Безопасности ООН в четверг проведет внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
ТАСС20:31

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Совбез ООН рассмотрит ситуацию с ракетными разработками США

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Lenta.ru20:54

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СБ ООН по запросу РФ и Китая проведет экстренное заседание из-за ракетных разработок США

ТАСС20:31
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 23:02, Ашберн
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