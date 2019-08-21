Армия и оружие

Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов СШАРИА Новости 01:06

Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский. Заседание пройдет в четверг, отметил он.
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Ракетные испытания США, из-за которых срочно собирают Совбез ООН, назвали ловушкой для России

URA.Ru05:32

Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных испытаний в США

РИА Новостивчера в 23:14

Совет безопасности ООН по запросу России и Китая проведёт экстренную встречу из-за ракетных разработок США

Эхо Москвы01:29

Россия и Китай созвали заседание Совбеза из-за ракетных разработок США

РБКвчера в 22:16

Россия и Китай созвали заседание СБ ООН из-за ракетных испытаний США

RT на русском04:10

СБ ООН проведет экстренную встречу из-за ракетных разработок США

Известиявчера в 20:49

СБ ООН по запросу РФ и Китая проведет экстренное заседание из-за ракетных разработок США

ТАССвчера в 20:31
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:38, Ашберн
Политика

Возвращение России в G8 станет поражением Украины, считают в Киеве

Возвращение РФ к работе в G8 до урегулирования ситуации на Украине станет поражением для Киева, считает украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

На свое 48-летие Стас Костюшкин показал себя обнаженным

20 августа исполнилось 48 лет певцу Стасу Костюшкину.
Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы

У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа

Трое граждан России получили ожоги разной степени в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в городе Хитцаккер (Германия), сообщается в среду на сайте красноярской общественной организации "Интерра".
Обновлено в 04:51
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Политика

Киеву пригрозили перекрыть Днепр из-за блокады Крыма

Напомним, на Украине разные ура-патриоты неоднократно заявляли, что водную блокаду Крыма нужно продолжать, пока российское руководство не сломается и не вернет полуостров под юрисдикцию Киева.
Обновлено вчера в 10:26
Политика

Захарова прокомментировала возможность возвращения России в G8

Москва ждёт конкретных предложений по возвращению России в «Большую восьмёрку», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества

Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Общество

Половина россиян не надеется на улучшения в стране даже через 20 лет

Более половины россиян не рассчитывают на улучшение жизни в России и рост благосостояния даже через 20 лет.
Обновлено вчера в 11:57
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Политика

Стало известно о возможной выдаче Киеву осужденных в России украинцев

Пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово», могут выдать на родину для отбывания наказания.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес

Певица Ольга Полякова обвинила Ольгу Бузову в плагиате клипа

Украинская певица Ольга Полякова обвинила Ольгу Бузову в плагиате клипа. Об этом она сообщила в блоге в Instagram своим поклонникам.
Обновлено в 04:06
Политика

Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной

Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Политика

Королевская семья Дании удивилась решению Трампа перенести визит

Королевская семья Дании удивлена решению президента США Дональда Трампа временно отложить свой визит в Копенгаген.
Обновлено в 05:12
Политика

Путин рассказал об осторожном оптимизме после общения с Зеленским

По мнению Путина, есть «некоторые вещи», которые можно обсуждать и которые внушают «осторожный» оптимизм.
Обновлено 19 августа в 12:33
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

На официальном YouTube-канале Lionsgate Movies опубликован новый трейлер очередного фильма про неутомимого ветерана Вьетнама Джона Рэмбо с обманчивым заголовком "Рэмбо: Последняя кровь".
Обновлено в 05:50
Происшествия

Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме

Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Политика

Мосгорсуд отказал Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд признал законным отказ политику Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, передает «Интерфакс».
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл наняли третью няню

Принц Гарри и Меган Маркл взяли на работу третью няню, поскольку две предыдущие плохо справлялись со своими обязанностями.
Обновлено в 03:24
Происшествия

После ночной перестрелки в Краснодаре в розыск объявлен житель Чечни

Обновлено в 06:17
Армия и оружие

США сообщили о создании подпадавшей под ДРСМД гиперзвуковой ракеты

Обновлено вчера в 17:58
Футбол

«Динамо» интересуется вратарем «Ромы» Ольсеном

Обновлено в 04:45
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Суд обязал НАБУ открыть дело против Порошенко и Климкина

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и главы украинского МИД Павла Климкина.
Обновлено в 03:33
Политика

Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблением гимна России

Роскомнадзор заблокировал в России два сайта, содержащие оскорбляющий контент в адрес российского гимна.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика

Вице-президент Венесуэлы привезла от Мадуро благодарность Путину

Обновлено в 06:07
Происшествия

Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника

Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Ребенок в Ростове впал в кому после ампутации руки

Ребенка отправили в Ростов в областную больницу, где врачи диагностировали гангрену и приняли решение ампутировать ему руку.
Обновлено вчера в 13:12
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