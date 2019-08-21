Армия и оружие
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов СШАРИА Новости 01:06
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский. Заседание пройдет в четверг, отметил он.
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Россия и Китай инициировали заседание совбеза ООН из-за ракетных разработок США
Ведомостивчера в 21:16
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