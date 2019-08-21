Политика
РФ и Китай потребовали созыва Совбеза ООН из-за ракетных пусков СШАREGNUM 00:19
Совет Безопасности Организации Объединённых Наций соберётся на внеплановое заседание. Провести его после испытаний Соединёнными Штатами крылатых ракет, запрещённых Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), потребовали России и Китай.
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Россия и Китай инициировали заседание Совбеза ООН из-за ракетных разработок США
Ведомостивчера в 21:16
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В Оренбурге вынужденно сел самолет «Уральских авиалиний»
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Изначально инсайдер опубликовал эту информацию еще 11 августа, но вчера вечером он повторил свой твит, подтвердив, что анонс ожидается 26 сентября.
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Один из четырех пострадавших в ДТП на трассе "Лена" в Якутии скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
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Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
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Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
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Политика
Суд в Киеве обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 02:58
Политика
На Украине Макрона подвергли критике за пост на русском языке
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Украину ожидает сложная зима из-за газовых споров с РФ
Представитель Владимира Зеленского в правительстве Украины Андрей Герус заявил, что близящаяся зима будет сложной для страны из-за неопределённостей, связанных с транзитом газа.
Обновлено вчера в 00:58
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Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
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Киеву пригрозили перекрыть Днепр из-за блокады Крыма
Напомним, на Украине разные ура-патриоты неоднократно заявляли, что водную блокаду Крыма нужно продолжать, пока российское руководство не сломается и не вернет полуостров под юрисдикцию Киева.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Лидеры двух стран обсудили международную повестку. При этом Путин впервые прокомментировал недавние протесты в Москве.
Обновлено 19 августа в 16:43
Политика
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Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России к работе группы 7 ведущих мировых держав и возобновление формата «большой восьмерки».
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В Краснодаре произошла массовая перестрелка
Полиция столицы Кубани ведет поиск группы неизвестных мужчин, устроивших драку со стрельбой в центре города - рядом с крупнейшим в городе вещевым Вишняковским рынком.
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Энергетика
Нефть «взяла курс» на отметку $61
Сегодня на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется выше психологического уровня $60 за баррель.
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Человек-паук исчезнет из киновселенной Marvel
Президент студии Marvel Кевин Файги больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием супергероя Человека-паука.
Обновлено в 02:45
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В России ожидается резкий рост цен на автомобили
Стало известно, что крупные автопроизводители готовятся повысить стоимость машин уже с 2020 года.
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Армия и оружие
США намерены изучить объекты энергетической инфраструктуры в Мурманске
Американская разведка планирует определить основные узлы энергетической и логистической инфраструктуры в «различных сферах интересов», в числе которых указан участок в Мурманске.
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