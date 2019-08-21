Армия и оружие
Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных испытаний СШАНародные новости вчера в 21:54
По словам российского представителя, о проведении заседания было запрошено Китаем и Россией. Этот шаг предпринят в связи с заявлениями Штатов о планах по созданию и размещению ракет среднего радиуса действий. Заседание пройдет 23 августа в 22:00 по мск.
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Экономика
В России снизились потребительские цены вторую неделю подряд
Росстат вторую неделю подряд фиксирует дефляцию в России на уровне 0,1%, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:04
Происшествия
Восьмилетний немец угнал машину своих родителей
Обновлено в 21:00
Политика
Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения с возвращением России в G8.
Обновлено в 20:06
Происшествия
Спасение пятилетней девочки в лесу Нижегородской области попало на видео
Нижегородское издание NN.RU опубликовало видеозапись спасения пятилетней Зарины Авдоновой, которая провела в местном лесу три дня.
Обновлено в 19:35
Происшествия
Двухмоторный самолет сгорел на ВПП в аэропорту в Калифорнии
Двухмоторный самолет Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в аэропорту американского Оровилла (штат Калифорния), сообщает пресс-служба местной дорожной полиции.
Обновлено в 20:12
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Происшествия
В России начали продавать «целебную» кукурузу с поля посадки А321
Предприимчивый житель Саратова начал продавать на одной из улиц города кукурузу, уверяя, что она собрана как раз на том поле в Подмосковье, на котором совершил свою удивительную посадку самолет А321, после того, как в его двигатели попали птицы.
Обновлено в 11:01
Здоровье
Иркутян приглашают пройти анонимное тестирование на ВИЧ
Сдать анонимный тест на ВИЧ приглашают иркутян и гостей города.
Обновлено в 21:23
Экономика
Самые недисциплинированные заемщики МФО - в возрасте 25-30 лет - НАПКА
Почти четверть должников российских микрофинансовых организаций (МФО) с просрочкой более 90 дней находится в возрасте 25-30 лет, это самая большая по численности группа заемщиков с "плохими" долгами, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Обновлено в 20:16
Политика
Оскорбившего Путина журналиста уволило новое руководство «Рустави 2»
«Начальник информационной службы телекомпании "Рустави 2" Нодар Меладзе и несколько сотрудников уволены с работы», — цитирует «РИА Новости» слова генерального директора канала Паата Салию, уточнившего, что среди уволенных журналистов Габуния, а также продюсер «Рустави 2» Георгий Лаперашвили.
Обновлено вчера в 10:40
Экономика
Росстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами в стране
Росстат отмечает, что среднемесячная начисленная зарплата сотрудников организаций в июне составила 49,3 тыс. рублей.
Обновлено в 05:46
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено в 19:30
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Названы сроки появления гиперзвукового оружия в США
Обновлено в 20:49
Происшествия
Фигуранта «московского дела» обвинили в применении насилия к сотрудникам Росгвардии
Фигурантами дела о массовых беспорядках, возбужденного после акции 27 июля в Москве стали более 10 человек.
Обновлено в 18:04
Политика
Путин ответил на вопрос о его планах после 2024 года
В ходе пресс-конференции в Хельсинки Владимира Путина спросили, в какой позиции он видит себя в 2025 году.
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес
Обезьяна забрала у Бузовой очки и довела ее до слез
Телеведущую и певицу Ольгу Бузову довела до слез обезьяна, которая забрала у нее очки.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
Украинские военные спровоцировали в Донбассе вспышку чумы
Медики диагностировали чуму у 12 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.
Обновлено в 16:48
Общество
Минпросвещения хочет ограничить использование телефонов в школах
Чиновники хотят запретить школьникам носить телефоны на шее, поясе и в карманах.
Обновлено 19 августа в 04:12
Шоу-бизнес
Волочкова надела фату с прозрачным нарядом
На презентации, которая прошла в ресторане «Воробьёвы горы», Анастасия появилась в прозрачном белоснежном наряде и фате.
Обновлено в 12:19
Здоровье
Правительство представит план по увеличению зарплаты врачам
Президент России Владимир Путин поручил Кабмину до конца сентября представить меры по повышению зарплат врачей первичного звена здравоохранения.
Обновлено в 01:27
Финансы
9 млн россиян тратят на погашение кредитов больше 50% доходов
По информации ОКБ, почти 15% всех заёмщиков, которые отмечены в базах данных, имеют высокую кредитную нагрузку.
Обновлено в 08:13
Общество
В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»
В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
Обновлено в 07:56
Экономика
Власти Бразилии анонсировали планы по приватизации 16 госкомпаний
Правительство Бразилии анонсировало в среду планы по приватизации шестнадцати госкомпаний в рамках программы партнерства и инвестиций.
Обновлено в 21:02
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 19:14
Кино
Рейнольдс рассказал о шансах фильма с Дэдпулом и Человеком-пауком
Райан Рейнольдс рассказал о том, появятся ли персонажи Дэдпул и Человек-паук в одном фильме.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Телеведущий Ларри Кинг разводится со своей седьмой женой
Американский телеведущий Ларри Кинг подал на развод со своей седьмой женой Шон.
Обновлено в 01:23
Технологии
В Пскове нашли холодильник XVII века
В Пскове на раскопках у здания Поганкиных палат археологи нашли "холодильник" XVII века, сообщила пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника.
Обновлено в 08:01
Футбол
Экс-игрок «Уфы» Фримпонг: «Насри однажды сказал, что может купить меня. Он настолько глуп!»
Бывший нападающий «Уфы» и тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг рассказал о непростых отношениях с французом Самиром Насри.
Обновлено в 20:05