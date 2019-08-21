Армия и оружие
Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных разработок СШАRT на русском 00:07
Совет Безопасности ООН проведёт внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом ТАСС сообщил и. о. постпреда России при организации Дмитрий Полянский.
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Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено в 19:21
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Футбол
Навас подал запрос на трансфер из «Реала»
Вратарь «Реала» Кейлор Навас хочет покинуть мадридскую команду, утверждает Marca.
Обновлено в 18:20
Авто
Kia продемонстрировала интерьер нового Kia Mohave
Внедорожник получит полностью цифровую панель приборов с 12,3-дюймовым дисплеем, а в целом передняя панель нового Mohave будет схожа с K900.
Обновлено в 12:11
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 19:14
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 4:0
Футболисты "Краснодара" с разгромным счетом проиграли греческому "Олимпиакосу" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:54
Транспорт
Пулково предупредил «Россию» о прекращении обслуживания
Оператор аэропорта Пулково ООО «Воздушные ворота Северной столицы» предупредил авиакомпанию «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот») о прекращении обслуживания рейсов в связи с накопившимся долгом в 123 миллиона рублей.
Обновлено в 08:44
Политика
Трамп раскритиковал Данию за траты на НАТО
Дания тратит намного меньше в рамках НАТО, нежели ей следовало бы, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
Обновлено в 14:24
Политика
Зеленский назвал условием возвращения России в G8 «передачу» Крыма
Президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вновь стать членом G8 только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.
Обновлено в 19:49
Космос
Робота Федора могут отправить в музей после полета в космос
Обновлено в 19:45
Футбол
Роналду считает, что он мог бы стоить 300 млн евро
Обновлено в 20:16
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Путин ответил на вопрос о его планах после 2024 года
В ходе пресс-конференции в Хельсинки Владимира Путина спросили, в какой позиции он видит себя в 2025 году.
Обновлено в 12:52
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие
США и Турция обсудили неотложные шаги по зоне безопасности в Сирии
Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно посягает на суверенитет и территориальную целостность Сирии и нарушает международное право.
Обновлено в 17:55
Энергетика
Нефть Brent заканчивает сессию выше $60 за баррель
К завершению торговой сессии нефть марки Brent поднялась в цене на 35 центов (0,58%), до $60,38 за баррель.
Обновлено в 16:36
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено в 19:30
Здоровье
Минздрав предлагает изменить подход к зарплате медиков
Interfax-Russia.ru - Минздрав подготовил ряд предложений, в том числе по изменению подхода к заработной плате и соцподдержке медработников, чтобы к 2023 году ликвидировать дефицит кадров в первичном звене здравоохранения, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 10:50
Космос
Рогозин: «Рокосмосу» не хватает денег на создание солнечного паруса
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал журналистам, что у возглавляемой им организации на данный момент нет достаточных финансовых средств для того, чтобы создать работающий солнечный парус, который позволил бы космическим аппаратам перемещаться при помощи солнечного ветра.
Обновлено вчера в 06:43
Наука
Болезнь Альцгеймера не даёт нейронам общаться друг с другом
С другой стороны, у больных с болезнью Альцгеймера в нервной ткани накапливаются токсичные белковые отложения из бета-амилоида – так называемые амилоидные бляшки.
Обновлено вчера в 00:09
Наука
Голосовые помощники пожаловались на грубость пользователей
Роботы пожаловались на грубость пользователей и спрогнозировали конфликт с людьми.
Обновлено в 07:14
Авто
Электромобилям в России разрешат бесплатно ездить по платным дорогам
Платные дороги в России могут стать бесплатными для электромобилей.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено вчера в 10:23
Здоровье
Нижегородские власти планируют направить 6 млрд руб. на ремонт больниц
Нижегородское правительство планирует направить порядка 6 млрд руб. на проведение капитального ремонта в медицинских учреждениях региона.
Обновлено в 09:03
Общество
В Крыму нашли христианский храм Х века
«Раскопан уникальный христианский храм, который позволяет совсем по-другому взглянуть на планировку городища Эски-Кермен средневизантийского времени, начиная со второй половины X века», — пояснил ученый.
Обновлено в 07:55
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12