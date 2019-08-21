Армия и оружие
Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных разработок СШАRT на русском 00:07
Совет Безопасности ООН проведёт внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом ТАСС сообщил и. о. постпреда России при организации Дмитрий Полянский.
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Гаджеты
Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт
Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).
Обновлено вчера в 23:32
Космос
«Спектр-РГ» сфотографировал центр Млечного Пути с окрестностями черной дыры
На сайте госкорпорации говорится, что аппарат рассматривает яркий источник в центре нашей галактики, он "является суперпозицией сверхмассивной черной дыры Стрелец А* и протяженного рентгеновского излучения окрестности черной дыры размером 4х8 парсек", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Обновлено в 09:12
Политика
Путин ответил на вопрос о его планах после 2024 года
В ходе пресс-конференции в Хельсинки Владимира Путина спросили, в какой позиции он видит себя в 2025 году.
Обновлено в 12:52
Авто
Представлен трехрядный компактвэн Suzuki XL6
«Шестерка» создана совместным предприятием Maruti Suzuki специально для рынка Индии и представляет собой премиум-версию компактвэна Suzuki Ertiga, который дебютировал в прошлом году.
Обновлено в 13:45
Армия и оружие
Катакомбы сирийских джихадистов показали на видео
Обновлено в 02:08
Наука
Голосовые помощники пожаловались на грубость пользователей
Роботы пожаловались на грубость пользователей и спрогнозировали конфликт с людьми.
Обновлено в 07:14
Политика
Лавров: Обмен удерживаемыми лицами с Украиной требует согласований
Глава российского МИД Сергей Лавров в вопросе обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной призвал не гнаться за сенсацией, а работать на результат.
Обновлено в 12:23
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в матче Лиги чемпионов
"Краснодар" потерпел разгромное поражение от "Олимпиакоса" в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Общество
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Обновлено в 13:56
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
С инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено в 01:15
Культура
Курентзис планирует провести Дягилевский фестиваль в Париже
Оба проекта объединяет имя Сергея Дягилева: в Перми импресарио провел детство, а в театре Шатле начинались его знаменитые «Русские сезоны», - отмечается в сообщении MusicAeterna.
Обновлено в 15:01
Наука
Инжиниринговый центр открылся в РХТУ им. Д.Менделеева
Компании готовы внедрять в производство результаты исследований инжинирингового центра, который был открыт 21 августа 2019 г. в Российском химико-технологическом университете (РХТУ) им. Д.Менделеева.
Обновлено в 06:02
Авто
Россияне стали отказываться от ремонта машин у официалов
В России снижается доля автовладельцев, которые предпочитают ремонтировать машины у автодилеров: в июле прошлого года их доля составляла 87,1%, а в июле 2019 года – только 82,9%. За изменениями проследили аналитики агентства "Автостат", проведя опрос водителей совместно с порталом Авто Mail.ru.
Обновлено в 10:22
Футбол
Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров
По словам Григорьянца, Семак дисквалифицирован на два матча Премьер-лиги и оштрафован на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес
Актриса Яна Гладких не послушала врачей и отказалась делать аборт
По некоторым данным, на лечение ребенка потребуется около 4,5 миллионов рублей.
Обновлено в 10:15
Авто
Узбекский бренд Ravon вернулся на российский рынок
Узбекский бренд Ravon (бывший Daewoo) возобновил поставки своих автомобилей в Россию, которые были приостановлены весной 2018 года.
Обновлено в 09:57
Общество
«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов
Обновлено в 06:13
Футбол
Старридж перешел в «Трабзонспор»
Английский нападающий Дэниэл Старридж стал футболистом турецкого «Трабзонспора». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 12:28
Политика
Оскорбившего Путина журналиста уволило новое руководство «Рустави 2»
«Начальник информационной службы телекомпании "Рустави 2" Нодар Меладзе и несколько сотрудников уволены с работы», — цитирует «РИА Новости» слова генерального директора канала Паата Салию, уточнившего, что среди уволенных журналистов Габуния, а также продюсер «Рустави 2» Георгий Лаперашвили.
Обновлено вчера в 10:40
Футбол
«Спортинг» предложил «Реалу» Бруну Фернандеша за 70 млн евро
«Спортинг» намерен продать полузащитника Бруну Фернандеша и выручить 70 миллионов евро.
Обновлено в 18:07
Гаджеты
Intel анонсировала мобильные процессоры Comet Lake
Корпорация Intel расширила десятое поколение мобильных процессоров Core.
Обновлено в 15:12
Игры
Опубликовано изображение консоли Sony PlayStation 5 Dev Kit
Обновлено в 04:43
Космос
Китайская система спутникового позиционирования BeiDou обогнала США
Китайская система спутникового позиционирования BeiDou обогнала своего конкурента в США по размеру, что может иметь огромные последствия как для высокотехнологичной отрасли, так и для национальной безопасности, сообщает ЕНВ.
Обновлено 19 августа в 20:29
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
Елена Захарова: «Недавно с дочкой отдыхали на море»
Недавно актриса провела отпуск в Европе. В зарубежную поездку Елена Захарова взяла полуторогодовалую дочь.
Обновлено в 17:00
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж
В России могут появиться денежные переводы за рубеж по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:46