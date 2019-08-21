Армия и оружие
Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных разработок СШАRT на русском 00:07
Совет Безопасности ООН проведёт внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом ТАСС сообщил и. о. постпреда России при организации Дмитрий Полянский.
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Политика
Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
Обновлено в 14:05
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
Обновлено в 16:56
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.
Обновлено в 17:03
Происшествия
При крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы
В авиакатастрофе в Греции погиб основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов, сообщил РИА Новости его соратник, бывший сотрудник музея Сергей Брюн.
Обновлено в 05:05
Космос
Ученые показали, как произойдет гибель нашей галактики
Конец Света произойдет неминуемо. Это подтверждает официальная наука.
Обновлено в 04:34
Политика
Савченко заявила, что украинцы выбрали авторитаризм
Обновлено в 16:34
Политика
Трамп решил отменить право на гражданство по рождению
Администрация президента США Дональда Трампа всерьез занимается возможностью отмены права на предоставление гражданства по рождению.
Обновлено в 13:22
Общество
«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Петербурге женщина попала в больницу после мощного прорыва трубы
Одна женщина госпитализирована после прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в администрации Невского района.
Обновлено в 10:19
Футбол
Круговой о перспективах в «Зените»: «Здоровая конкуренция еще никому не мешала»
Защитник Данил Круговой, о переходе в «Зенит» которого было объявлено сегодня, заявил, что не боится конкуренции с защитниками Юрием Жирковым и Дугласом Сантосом в новой команде.
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес
Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны
Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР
Обновлено в 16:32
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Религия
РПЦ согласилась перенести строительство нового храма в Петербурге
В Санкт-Петербурге выберут новое место для строительства новой церкви, возведение которой было ранее запланировано на территории парка Малиновка.
Обновлено в 12:59
Политика
Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов
По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено в 16:07
Интернет
Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями
Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.
Обновлено в 07:56
Политика
Россия приготовилась к возможному обмену заключенными с Украиной
Заключенных доставили в московский изолятор на фоне переговоров о возможном обмене пленными с Киевом.
Обновлено в 14:37
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Кино
Вачовски перезапустит «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс
В ленте среди прочих сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые вернутся к ролям Нео и Тринити соответственно.
Обновлено в 04:59
Космос
Американские астронавты вышли в открытый космос с МКС
Астронавты NASA Ник Хейг и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта МКС в среду, 21 августа.
Обновлено в 08:53
Здоровье
Мышиная лихорадка бушует в регионах России
Страшный и очень коварный вирус сегодня держит в напряжении сразу несколько регионов России.
Обновлено в 16:50
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Политика
ВВС: Кремль опубликовал речь Макрона в исправленном варианте
По словам представителя Владимира Путина, изменения в текст речи Макрона были внесены по ошибке переводчика-синхрониста.
Обновлено в 15:59
Армия и оружие
Армия Израиля по ошибке обстреляла израильский гражданский самолет
Израильские военные на Голанских высотах ошибочно открыли огонь по гражданскому летательному аппарату, приняв его за сирийский, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 15:20
Игры
Опубликовано изображение консоли Sony PlayStation 5 Dev Kit
Обновлено в 04:43
Наука
В Китае планируют продавать клонированных котов
В ближайшее время китайская компания собирается начать массовую торговлю клонированными котами. Волгоград, 21 августа / «Волга-Медиа.ру» /.
Обновлено вчера в 22:06
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 16:34
Футбол
Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»
Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
Происшествия
28-летняя женщина скончалась во время операции по увеличению груди
28-летняя Ян Сюэ умерла прямо на операционном столе.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Спортшколу оштрафовали за превышение хлора в сыктывкарском бассейне
В сыктывкарском бассейне «Орбита» во время занятий 20 марта этого года дети почувствовали недомогание из-за превышения содержания хлора в воде.
Обновлено в 09:22