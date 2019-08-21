Армия и оружие

Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных разработок СШАRT на русском 00:07

Совет Безопасности ООН проведёт внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом ТАСС сообщил и. о. постпреда России при организации Дмитрий Полянский.
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Оголтелая милитаризация. Штаты хотят разместить оружие даже в космосе

Вести.Ru13:38

Полянский рассказал, что нужно для устранения терроризма в Сомали

РИА Новости13:29

СБ ООН проведет экстренную встречу из-за ракетных разработок США

Известиявчера в 20:49

Россия и Китай созвали заседание СБ ООН из-за ракетных испытаний США

RT на русском04:10

Совет безопасности ООН по запросу России и Китая проведёт экстренную встречу из-за ракетных разработок США

Эхо Москвы01:29

«Пентагон посылает сигнал»: западные СМИ — о ракетных испытаниях США

РБК08:01

СБ ООН по запросу РФ и Китая проведет экстренное заседание из-за ракетных разработок США

ТАССвчера в 20:31
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:08, Ашберн
Политика

Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
Обновлено в 14:05
Футбол

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов

Обновлено в 16:56
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.
Обновлено в 17:03
Происшествия

При крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы

В авиакатастрофе в Греции погиб основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов, сообщил РИА Новости его соратник, бывший сотрудник музея Сергей Брюн.
Обновлено в 05:05
Космос

Ученые показали, как произойдет гибель нашей галактики

Конец Света произойдет неминуемо. Это подтверждает официальная наука.
Обновлено в 04:34
Политика

Савченко заявила, что украинцы выбрали авторитаризм

Обновлено в 16:34
Политика

Трамп решил отменить право на гражданство по рождению

Администрация президента США Дональда Трампа всерьез занимается возможностью отмены права на предоставление гражданства по рождению.
Обновлено в 13:22
Общество

«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов

Обновлено в 06:13
Происшествия

В Петербурге женщина попала в больницу после мощного прорыва трубы

Одна женщина госпитализирована после прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в администрации Невского района.
Обновлено в 10:19
Футбол

Круговой о перспективах в «Зените»: «Здоровая конкуренция еще никому не мешала»

Защитник Данил Круговой, о переходе в «Зенит» которого было объявлено сегодня, заявил, что не боится конкуренции с защитниками Юрием Жирковым и Дугласом Сантосом в новой команде.
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес

Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны

Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР

Обновлено в 16:32
Политика

Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Религия

РПЦ согласилась перенести строительство нового храма в Петербурге

В Санкт-Петербурге выберут новое место для строительства новой церкви, возведение которой было ранее запланировано на территории парка Малиновка.
Обновлено в 12:59
Политика

Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов

По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено в 16:07
Интернет

Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями

Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.
Обновлено в 07:56
Политика

Россия приготовилась к возможному обмену заключенными с Украиной

Заключенных доставили в московский изолятор на фоне переговоров о возможном обмене пленными с Киевом.
Обновлено в 14:37
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Кино

Вачовски перезапустит «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс

В ленте среди прочих сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые вернутся к ролям Нео и Тринити соответственно.
Обновлено в 04:59
Космос

Американские астронавты вышли в открытый космос с МКС

Астронавты NASA Ник Хейг и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта МКС в среду, 21 августа.
Обновлено в 08:53
Здоровье

Мышиная лихорадка бушует в регионах России

Страшный и очень коварный вирус сегодня держит в напряжении сразу несколько регионов России.
Обновлено в 16:50
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Политика

ВВС: Кремль опубликовал речь Макрона в исправленном варианте

По словам представителя Владимира Путина, изменения в текст речи Макрона были внесены по ошибке переводчика-синхрониста.
Обновлено в 15:59
Армия и оружие

Армия Израиля по ошибке обстреляла израильский гражданский самолет

Израильские военные на Голанских высотах ошибочно открыли огонь по гражданскому летательному аппарату, приняв его за сирийский, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 15:20
Игры

Опубликовано изображение консоли Sony PlayStation 5 Dev Kit

Обновлено в 04:43
Наука

В Китае планируют продавать клонированных котов

В ближайшее время китайская компания собирается начать массовую торговлю клонированными котами. Волгоград, 21 августа / «Волга-Медиа.ру» /.
Обновлено вчера в 22:06
Наука

Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%

В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 16:34
Футбол

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Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
Происшествия

28-летняя женщина скончалась во время операции по увеличению груди

28-летняя Ян Сюэ умерла прямо на операционном столе.
Обновлено в 14:39
Происшествия

Спортшколу оштрафовали за превышение хлора в сыктывкарском бассейне

В сыктывкарском бассейне «Орбита» во время занятий 20 марта этого года дети почувствовали недомогание из-за превышения содержания хлора в воде.
Обновлено в 09:22
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