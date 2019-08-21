Армия и оружие

Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных разработок СШАRT на русском 00:07

Совет Безопасности ООН проведёт внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом ТАСС сообщил и. о. постпреда России при организации Дмитрий Полянский.
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Оголтелая милитаризация. Штаты хотят разместить оружие даже в космосе

Вести.Ru13:38

«Пентагон посылает сигнал»: западные СМИ — о ракетных испытаниях США

РБК08:01

СБ ООН проведет экстренную встречу из-за ракетных разработок США

Известиявчера в 20:49

Совет безопасности ООН по запросу России и Китая проведёт экстренную встречу из-за ракетных разработок США

Эхо Москвы01:29

Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных испытаний в США

РИА Новостивчера в 23:14

Россия и Китай созвали заседание СБ ООН из-за ракетных испытаний США

RT на русском04:10

СБ ООН по запросу РФ и Китая проведет экстренное заседание из-за ракетных разработок США

ТАССвчера в 20:31
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
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Лидию Федосееву-Шукшину срочно госпитализируют в Болгарии

Обновлено в 07:10
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Один из членов правительства Украины сохранит свой пост — Арахамия

В новое правительство Украины войдёт минимум один министр из состава старого правительства, заявил будущий глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, сообщило 21 августа издание Strana.ua.
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Макрон назвал условие возвращения России в G8

Макрон отметил, что говорить о возвращении России в G8 без каких-либо условий, значит признать слабость «Большой семёрки».
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ФК «Зенит» оштрафовали за драку фанатов с ОМОНом

По словам главы КДК Артура Григорьянца, на клуб наложены два штрафа: 300 тысяч рублей за неправомерные действия зрителей и 100 тысяч - за "необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе".
Обновлено в 11:40
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Похититель бриллиантов актрисы Шумаковой отправится в колонию

Обновлено в 10:51
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

В Краснодаре задержали четырех участников ночной перестрелки

В Краснодаре полиция задержала четырех человек, которые имеют отношение к ночной перестрелке, произошедшей в городе 21 августа.
Обновлено в 07:36
Политика

Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Политика

Президент Финляндии заговорил с Путиным по-русски

Президент Финляндии Саули Ниинистё заговорил на русском языке во время встречи с Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие

Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «NTV», турецкая колонна, вошедшая в Сирию, была обстреляна правительственными войсками.
Обновлено 19 августа в 06:32
Политика

Трамп решил отменить право на гражданство по рождению

Администрация президента США Дональда Трампа всерьез занимается возможностью отмены права на предоставление гражданства по рождению.
Обновлено в 13:22
Политика

Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Наука

Закон Мура больше не работает. Как развивает вычислительная техника сегодня

Гордон Мур Почти через 40 лет после своего прогноза, в 2003 году, Мур начал сомневаться в продолжительности действия такого развития вычислительной техники.
Обновлено 19 августа в 12:18
Происшествия

Осуждённый за изнасилование следователь вышел из колонии и напал на женщину на Алтае

В июле 2015 года Сатлаева приговорили к шести годам колонии за серию нападений на одиноких женщин в Горно-Алтайске.
Обновлено в 15:07
Футбол

Стал известен состав «Краснодара» на матч с «Олимпиакосом»

Стал известен состав «Краснодара» на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».
Обновлено в 13:51
Происшествия

Мать рассказала о состоянии девочки, пострадавшей на курорте в Турции

Обновлено в 05:17
Политика

Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон

В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
Обновлено вчера в 08:51
Политика

Трамп напомнил Дании о расходах на НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что Дания направляет недостаточно финансовых средств на оборону НАТО.
Обновлено в 15:03
Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

Обновлено в 09:38
Футбол

Неймар подвергся оскорблениям со стороны рабочего на стадионе «ПСЖ»

Обновлено в 15:24
Армия и оружие

В Афганистане погибли двое американских военных

В Афганистане при невыясненных пока обстоятельствах погибли двое военнослужащих США, передает ТАСС официальное заявление НАТО.
Обновлено в 15:30
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Общество

За месяц восемь детей-пациентов «Дома с маяком» умерли от нехватки незарегистрированных препаратов

За месяц восемь тяжелобольных детей умерли в России из-за отсутствия необходимых им незарегистрированных иностранных лекарств, заявила директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава.
Обновлено в 13:41
Политика

Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны

На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Космос

Работу Международной космической станции могут продлить до 2030 года

Обновлено вчера в 08:52
Происшествия

Вертолет упал в реку под Вологдой

Обновлено в 13:46
Гаджеты

Россияне активно меняют Samsung Galaxy Note9 на Galaxy Note10 и Galaxy Note10+

Наиболее часто пользователи меняют модели Note9 на Samsung Galaxy Note10 или Samsung Galaxy Note10+.
Обновлено в 13:05
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ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet

По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.
Обновлено в 00:30
Происшествия

В североуральской шахте под завалами погиб рабочий

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение на одном из участков шахты «Ново-Кальинская» произошло днём 21 августа.
Обновлено в 12:15
Футбол

«Локомотив» победил «Спартак» в ЮФЛ

«Локомотив» в гостевой игре обыграл «Спартак» в матче 4-го тура Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).
Обновлено в 14:52
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