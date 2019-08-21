Армия и оружие
Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных испытаний СШАНародные новости 20 августа в 21:54
По словам российского представителя, о проведении заседания было запрошено Китаем и Россией. Этот шаг предпринят в связи с заявлениями Штатов о планах по созданию и размещению ракет среднего радиуса действий. Заседание пройдет 23 августа в 22:00 по мск.
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СБ ООН по запросу РФ и Китая проведет экстренное заседание из-за ракетных разработок США
ТАСС20 августа в 20:31
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