Армия и оружие

Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных испытаний СШАНародные новости вчера в 21:54

По словам российского представителя, о проведении заседания было запрошено Китаем и Россией. Этот шаг предпринят в связи с заявлениями Штатов о планах по созданию и размещению ракет среднего радиуса действий. Заседание пройдет 23 августа в 22:00 по мск.
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