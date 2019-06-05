Экономика

Россия и Китай создают научно-технический инновационный фондИА REX 05:06

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Договорённость была подписана представителями минэкономразвития РФ и министерства науки и техники КНР в присутствии президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина.
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