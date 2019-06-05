Экономика
Россия и Китай создают научно-технический инновационный фондИА REX 05:06
Договорённость была подписана представителями минэкономразвития РФ и министерства науки и техники КНР в присутствии президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина.
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Общество
Представитель Алибасова опроверг подготовку операции
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о том, что продюсера готовят к операции.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В результате крушения вертолета в Грузии погибли три человека
По предварительным данным, в результате крушения в Казбегском районе Грузии вертолета Bell 505 погибли двое туристов и пилот.
Обновлено в 04:46
Политика
Главы западных стран почтили память погибших при высадке в Нормандии
Лидеры западных государств — членов антигитлеровской коалиции почтили память военнослужащих, погибших 6 июня 1944 года во время высадки союзников в Нормандии.
Обновлено вчера в 17:22
Армия и оружие
Правозащитники сообщили о подготовке боевиками химатаки в Идлибе
Сирийские правозащитники предупредили, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* готовят провокацию с использованием химоружия в провинции Идлиб, если армия САР начнет масштабное наступление.
Обновлено в 07:15
Технологии
SAP и «Икс холдинг» создадут ИТ-решения для рынка России и СНГ
Планируется, что созданные ИТ-продукты будут внедряться в компаниях России и СНГ.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Экономика
EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в Россию
Несмотря на «сложный период» в отношениях с Россией, США вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию, — впервые с 2013 года, свидетельствуют результаты ежегодного исследования аудиторско-консалтинговой сети EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год» (есть у РБК).
Обновлено в 00:02
Общество
Эвтаназия 17-летней голландки оказалась выдумкой
Жительница Нидерландов Ноа Потховен, вопреки сообщениям СМИ, не прибегала к легальной в ее стране эвтаназии, а умерла у себя дома.
Обновлено вчера в 11:57
Армия и оружие
Украинские СМИ выдали убитого спецназовца Белянкина за ополченца Донбасса
Обновлено в 06:51
Происшествия
Трое бывших военных предъявили иск к Минобороны
Как рассказали «Новой газете» в правозащитной организации «Зона права», при проведении танковых стрельб военнослужащие попали в сектор прямого огневого поражения.
Обновлено вчера в 20:07
Политика
Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО
Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Американский сенатор заявил, что война в Сирии быстро закончится в случае вывода войск США
Война в Сирии закончится очень быстро, если Вашингтон выведет свои войска из республики, считает американский сенатор Ричард Блэк.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Нюша впервые показала свою дочь
Российская певица Нюша впервые опубликовала снимок своей дочери.
Обновлено в 05:07
Политика
Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ
Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
Обновлено в 06:04
Футбол
Клубы одобрили увеличение числа участников РПЛ до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Наука
Тысячелетние «сушки» обнаружили археологи в Австрии
Находка, сделанная специалистами Археологического института АН Австрии в Вене, помогла освежить взгляд на рацион древних европейцев и его символизм.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В работе WhatsApp произошел сбой
Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Общество
Большинство россиян не исключают потери работы из-за цифровизации
Большинство россиян (65%) считают, что в компаниях, где они работают, из-за автоматизации процессов могут пройти сокращения.
Обновлено в 05:23
Политика
На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов
В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено в 04:34
Политика
Экс-президента Украины Ющенко заподозрили в растрате имущества
Бывшему президенту Украины Виктору Ющенко выдвинули подозрение в присвоении или растрате государственного имущества, заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко 5 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 01:13
Авто
Китайский концерн DFM пожаловался на Краснодарские суды
Мошенническая схема, в которой обвиняют краснодарских судей заключается в следующем: покупатель приобретает новенький DFM AX7, а по прошествии пятнадцати дней подает жалобу на наличие технического дефекта, подтвержденного независимой экспертизой без какого-либо участия продавца, которая впоследствии удовлетворяется судом.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Вера Брежнева и Константин Меладзе презентовали клип «Я не святая»
Вера Брежнева сегодня презентовала свою новую видеоработу - клип «Я не святая».
Обновлено вчера в 13:01
Кино
Российская ЛГБТ-сеть потребовала бойкотировать фильм «Рокетмен»
Российская ЛГБТ-сеть призвала бойкотировать фильм «Рокетмен» из‑за удаления из него прокатчиками сцен с гей-сексом и наркотиками.
Обновлено в 05:29
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз по российской экономике
Всемирный банк снизил прогноз ожидаемых темпов роста российской экономики до 1,2% по итогам 2019 года.
Обновлено вчера в 01:59
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Общество
Папа Римский Франциск изменил текст молитвы «Отче наш»
Обновлено в 07:00
Политика
Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:07
Общество
Московские власти скрыли доходы Никиты Михалкова
Обновлено вчера в 20:08