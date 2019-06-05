Экономика
Россия и Китай создают научно-технический инновационный фондИА REX 05:06
Договорённость была подписана представителями минэкономразвития РФ и министерства науки и техники КНР в присутствии президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина.
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Общество
Бари Алибасова готовят к операции
Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Гаджеты
Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел
Вслед за Mi Mix 2S скинул в цене и Mi 8 Pro.
Обновлено в 01:53
Хоккей
Лехтеря официально стал игроком СКА
В составе сборной Финляндии Йори Лехтеря стал бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи и выиграл серебро чемпионата мира-2014.
Обновлено в 05:17
Политика
Сенатор предложил способ возвращения Крыма Украине
Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Дочь Джоли и Питта пьет гормоны для смены пола
У одной из самых известных пар Голливуда Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя дочь пьет гормоны, чтобы выглядеть более мужественно, чем сейчас.
Обновлено в 04:30
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Сечин: США завладели некоторыми отраслями промышленности России
Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что США добились контроля над некоторыми отраслями российской промышленности при помощи санкций против «Русала».
Обновлено в 04:51
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с 29 января, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 11:54
Шоу-бизнес
Вера Брежнева и Константин Меладзе презентовали клип «Я не святая»
Вера Брежнева сегодня презентовала свою новую видеоработу - клип «Я не святая».
Обновлено вчера в 13:01
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Сотни человек пришли на похороны убитого героя-спецназовца
В Москве начались похороны убитого героя-спецназовца Никиты Белянкина, передает Mash.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Калуге неизвестный напал на ведущую местного телеканала
Управление МВД по Калужской области проверит обстоятельства нападения на ведущую телеканала ГТРК "Калуга", сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 04:31
Политика
Зеленский попросил у США новые вооружения
Американский сенатор-республиканец Роберт Портман рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский говорил с ним о потребности армии Украины в новых системах вооружений.
Обновлено в 01:44
Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Политика
Пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос из-за пропажи стульев
Пресс-секретаря экс-президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко вызвали на допрос, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:23
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Кино
Опубликован постер новой «Чудо-женщины» в золотой броне
Режиссер Пэтти Дженкинс опубликовала постер «Чудо-женщины: 1984». На постере изображена главная героиня кинокомикса в броне Золотого орла.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Здоровье
Ученые назвали необходимое количество шагов в день для продления жизни
Американские ученые назвали необходимый уровень ежедневной активности для продления жизни.
Обновлено в 05:12
Энергетика
Петербург станет столицей искусственного интеллекта
На Петербургском международном экономическом форуме заключен меморандум о создании в Северной столице первого в России национального центра промышленного искусственного интеллекта, сообщили в Смольном.
Обновлено в 05:00
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
В четверг православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из важнейших праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа.
Обновлено в 02:18
Космос
Зонд Parker разгадает тайну перегрева Солнца
Обновлено вчера в 01:29
Политика
Украинские инвесторы потребовали миллиарды долларов за активы в Крыму
Украинские компании и физлица оценили свой ущерб от утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов, сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.
Обновлено в 03:33
Хоккей
Президент омского ХК «Авангард» Максим Сушинский может уйти
РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники информации сообщают о том, что президент омского «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.
Обновлено в 02:05