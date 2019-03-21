Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через АмурРИА Новости 00:16

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян. Таким образом, соединились обе части конструкции.

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

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