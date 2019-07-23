Армия и оружие

Россия и Китай провели первый совместный полет дальней авиацииВзгляд.ру 06:42

Министерство обороны сообщило, что военные России и Китая провели первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Читать в источнике
Обсудить3

Подробнее о событии

ВКС объяснили, кто управлял совместным полетом российских и китайских «стратегов»

Взгляд.ру11:17

Самолеты РФ и Китая провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

ФАН06:41

Минобороны объяснило совместный с КНР пролет самолетов над Японским морем

РБК08:21

Самолёты России и КНР провели первое совместное патрулирование в АТР

RT на русском07:08

Группа бомбардировщиков России и Китая 11 раз сопровождалась иностранными истребителями

ТАСС11:18

Российские и китайские самолеты провели совместное патрулирование в АТР

РИА Новости06:15

МО РФ: патрулирование самолетов ВКС РФ и ВВС НОАК прошло в соответствии с международным правом

ТК Звезда06:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:41, Вашингтон
Музыка

Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»

Обновлено в 08:18
Происшествия

В пожаре в детском лагере в Хабаровском крае погибло четверо детей

Обновлено в 06:02
Единоборства

Российский боксер умер после поединка

Трагическую новость сообщила команда спортсмена. Дадашева увезли в больницу 20 июля после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Вертолет с россиянами разбился в Италии

Российское посольство подтвердило в Facebook, что на борту вертолета находились россияне.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Два геолога погибли при падении вездехода в ущелье на Камчатке

Обновлено в 10:31
Политика

Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Экономика

Росстат объяснил резкий рост притока мигрантов

В Росстате объяснили резкий рост числа мигрантов в России в начале 2019 года.
Обновлено в 11:45
Музыка

«Богемская рапсодия» побила рекорд просмотров старых хитов на YouTube

"Богемская рапсодия", созданная Queen в 1975 году, стала самой старой композицией, количество просмотров которой на YouTube превысило один миллиард, сообщает France Info.
Обновлено 21 июля в 10:56
Политика

Лавров обсудит с руководством Кубы ситуацию в Венесуэле

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что во время визита на Кубу, который состоится 24 июля, обсудит с руководством страны вопросы двусторонних отношений и ситуацию вокруг Венесуэлы.
Обновлено в 13:01
Происшествия

В Москве ликвидировали пожар в общежитии Росгвардии

Пожар в общежитии Росгвардии на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:34
Политика

Иванка Трамп назвала Джонсона новым премьером «Соединенного Кингстона»

Обновлено в 10:33
Происшествия

В Петербурге нашли убитой активистку Елену Григорьеву

Обновлено вчера в 10:39
Политика

Опубликован перечень поручений Путина

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено в 11:11
Происшествия

В Петербурге завели дело по факту ДТП с участием такси

Обновлено в 11:38
Общество

Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля

"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 13:28
Политика

Жириновский назвал сроки вхождения Украины в состав России

Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский не исключил, что Украина в скором времени может войти в состав России.
Обновлено вчера в 22:43
Футбол

Безбородов назначен на дерби ЦСКА — «Локомотив»

Центральный матч тура между ЦСКА и «Локомотивом» доверили бригаде Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Из-за природных пожаров в Португалии пострадали уже десятки человек

Около 40 человек пострадали в Португалии от природных пожаров, пишет «МК».
Обновлено в 11:12
Энергетика

Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу

Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
Обновлено в 13:00
Авто

Mercedes-AMG G63 и Suzuki Jimny сразились в гонке по бездорожью

Несмотря на разницу в цене больше, чем в 10 раз, компактный Suzuki Jimny практически не отставал в гонке по бездорожью от Mercedes-AMG G63.
Обновлено в 02:24
Общество

Госдума приняла закон о реестре лишенных родительских прав

В реестр попадут и граждане, лишенные родительских прав. Таким образом, Госдума приняла закон, который предложил президент РФ в 2017 году.
Обновлено в 05:32
Общество

В Москву придет сильное похолодание

Обновлено в 10:31
Политика

Зеленский назвал возможную кандидатуру на пост генпрокурора Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал одним из возможных кандидатов на пост генерального прокурора Украины вместо ушедшего в отпуск Юрия Луценко заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапку.
Обновлено в 10:36
Футбол

Нил Леннон: «„Арсенал“ предлагает за Тирни меньше, чем сумма, в которую мы его оцениваем»

Главный тренер «Селтика» Нил Леннон прокомментировал ситуацию с возможным трансфером защитника Кирана Тирни в «Арсенал».
Обновлено в 12:50
Общество

Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на расследование политика Алексея Навального, обнаружившего у него наличие вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 13:41
Экономика

Российские банки предупредили о сокращении платежных терминалов

В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.
Обновлено в 06:04
Общество

Самый короткий тест на IQ появился в Сети

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.
Обновлено вчера в 18:47
Космос

Тест RT об экзопланетах

23 июля 2015 года NASA объявило об открытии новой экзопланеты Kepler-452b.
Обновлено в 12:22
Авто

Автопроизводителей хотят обязать хранить данные в России

В НТИ "Автонет" полагают, что данная законодательная инициатива не оттолкнет автопроизводителей от российского авторынка, а, наоборот, создаст экономические условия для создания новых технологических сервисов в автомобильной сфере.
Обновлено вчера в 21:33
ещё по теме
Главное