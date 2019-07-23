Министерство обороны сообщило, что военные России и Китая провели первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Россия и Китай провели первый совместный полет дальней авиации

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