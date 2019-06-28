Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это сделано в рамках объявленной почти год назад дедолларизации. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.

с чего всё началось

Как сообщает издание «Известия», в письме заместителя главы Министерства финансов РФ Сергея Сторчака, адресованном председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, говорится, что 5 июня министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган подписали межправительственное соглашение о переходе на расчёты в национальных валютах.

Россия и Китай отказались от расчётов в долларах

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