Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларахИзвестия 18:10

Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай. Соответствующий документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.
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Шелковый курс: Россия и Китай договорились о расчетах в рублях и юанях

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это сделано в рамках объявленной почти год назад дедолларизации. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.
Известия17:02

Подробнее о событии

«Известия»: ВТБ и Торговый банк Китая будут проводить расчеты в национальных валютах

ТАСС23:08

СМИ: РФ и КНР отказываются от расчетов в долларах

Вести.Ru20:06

Россия и Китай отвергли расчеты в долларах

Газета.Ru22:00

Россия и Китай договорились не проводить расчеты в долларах

Российская газета22:00

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Известия18:10

СМИ сообщили об отказе России и Китая от расчётов в долларах

RT на русском22:10

Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ

РИА Новости18:46
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 23:39, Вашингтон
Экономика

Последствия пенсионной реформы оценили в деньгах

Увеличение пенсионного возраста добавит около 0,22% к росту ВВП России до 2025 года.
Обновлено в 23:00
Происшествия

В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24

В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено в 01:12
Транспорт

Первый пошел: аэропорт Владивостока принял прямой рейс из Шанхая

Международный аэропорт «Владивосток» принял первый рейс китайской авиакомпании Juneyao Airlines. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Обновлено в 21:50
Политика

Из-за обиды в Грузии придумали примитивную русофобскую забаву

Некоторые грузинские бизнесмены продолжают развлекать себя примитивными актами «мести» России и президенту Владимиру Путину, который с 8 июля поручил прекратить авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 21:30
Происшествия

Офисы автодилера «Рольф» обыскивают следователи

Сотрудники Следственного комитета вместе с ФСБ утром 27 июня пришли с обысками в офисы крупнейшего российского автодилера «Рольф» в Петербурге и Москве, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 06:45
Политика

Депутат Рады назвала украинские ультиматумы в ПАСЕ неработоспособными

Первый заместитель руководителя делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юлия Лёвочкина сообщила, что тактика ультиматумов, радикальных призывов и уклонения от переговоров больше не будут работать в ассамблее.
Обновлено в 22:26
Экономика

В Подмосковье введут новые тарифы на услуги ЖКХ

Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги введут в Московской области с 1 июля, сообщил телеканал "360".
Обновлено в 08:05
Армия и оружие

Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине Донецка

Обновлено в 16:20
Политика

Что сказал Путин в интервью Financial Times. Главное

В четверг Financial Times опубликовала большое интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:04
Интернет

YouTube поменяет систему рекомендаций видео

Американская компания YouTube анонсировала изменения на главной странице видеосервиса в разделе рекомендаций.
Обновлено в 07:42
Политика

Переводчики подвели Трампа на G20

Как отмечается, Трамп не услышал переводчиков, поэтому не понял ничего из того, что сказали его коллеги.
Обновлено в 21:47
Политика

Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, заявил, что по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.
Обновлено в 22:12
Футбол

Генич: исторически именно Парагвай снимал Бразилию с пробега

Обновлено в 02:55
Гаджеты

Компанию Apple покидает главный дизайнер Джони Айв

Обновлено в 18:58
Политика

Тереза Мэй потребует отдать обвиняемых по делу Скрипалей

Премьер Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях осакского саммита G20 потребует выдачи британскому правосудию двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери, сообщает газета Independent.
Обновлено в 23:29
Общество

Пострадавшим от паводка в Иркутской области выплатят компенсации

Как сообщает 28 июня 2019 года пресс-служба правительства, с ним прибыли начальник ГУ МЧС России по региону Валентин Нелюбов, главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич.
Обновлено в 21:56
Здоровье

Онколог рассказал, что может спровоцировать развитие рака груди

Аборты, поздняя беременность, возраст, ожирение и жаркий климат — факторы, повышающие риск развития рака груди, рассказал бывший главврач онкологической больницы в Москве Анатолий Махсон.
Обновлено в 23:23
Происшествия

Ликвидирована «финансовая пирамида», нанесшая ущерб более 1 млрд рублей

По предварительным данным, добавила она, потерпевшими за период с 2016 по 2019 годы стали более двух тысяч граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше 1 млрд рублей.
Обновлено в 23:02
Недвижимость

Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых

Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено 25 июня в 03:00
Экономика

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году

В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.
Обновлено в 21:55
Политика

Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено в 10:59
Общество

Рыбы захотят перемен, а Овнов ждёт начало романтических отношений

Овен Астрологический прогноз для Овнов сулит новые знакомства, расширения круга общения, не исключено начало романтических отношений.
Обновлено в 13:00
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено в 17:02
Интернет

«Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компании

Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.
Обновлено в 17:20
Транспорт

Тоннель под малаховским кольцом и система постаматов: 5 идей, как спасти Барнаул от пробок

Обновлено в 20:18
Кино

Фильмы на «Ночь кино» зрители выберут голосованием

В России 24 августа пройдет ежегодная акция «Ночь кино». Всю ночь в кинотеатрах будут проходить показы популярных отечественных фильмов.
Обновлено в 09:48
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Транспорт

Симбирский трамвай мог пойти по городу больше 100 лет назад

Обновлено в 22:27
Здоровье

В России ужесточат контроль качества донорской крови

Новые правила заменят устаревший технический регламент, который устанавливал требования к крови и ее компонентам.
Обновлено в 15:00
Общество

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Обновлено в 11:36
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