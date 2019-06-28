Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларахИзвестия 18:10

Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай. Соответствующий документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.
Читать в источнике
с чего всё началось

Шелковый курс: Россия и Китай договорились о расчетах в рублях и юанях

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это сделано в рамках объявленной почти год назад дедолларизации. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.
Известия17:02

Подробнее о событии

Россия и Китай отказались от долларов

URA.Ru21:05

СМИ: РФ и КНР отказываются от расчетов в долларах

Вести.Ru20:06

Россия и Китай отвергли расчеты в долларах

Газета.Ru22:00

Россия и Китай договорились не проводить расчеты в долларах

Российская газета22:00

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Известия18:10

СМИ сообщили об отказе России и Китая от расчётов в долларах

RT на русском22:10

Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ

РИА Новости18:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 22:27, Вашингтон
Политика

Тереза Мэй заявила о готовности улучшать отношения с Россией

Великобритания готова улучшать отношения с Россией, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй по пути на саммит G20, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 21:21
Политика

Путин заявил об отсутствии в России олигархов

Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил, что в России в настоящее время нет олигархов, а также практически нет крупных компаний, которые используют какие-либо преференции от близости к власти.
Обновлено в 16:26
Происшествия

Забайкальских школьниц заставили в Китае работать официантками

Обновлено в 10:24
Происшествия

Число пострадавших при аварии Ан-24 в Бурятии возросло до 22

В результате аварийной посадки самолёта Ан-24 в Бурятии пострадали 22 человека.
Обновлено в 01:06
Политика

МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков

Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с Грузией

Служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией гражданами обеих стран в связи с акциями протеста в Тбилиси.
Обновлено в 16:13
Общество

Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов

Обновлено в 20:57
Футбол

Бабурин считает, что аренда в «Рубин» пошла ему на пользу

В прошедшем сезоне 25-летний Егор Бабурин провел девять матчей за "Рубин", пропустил восемь мячей и четыре раза отыграл "на ноль".
Обновлено в 17:41
Армия и оружие

Армия России поддерживает сирийский народ в самую трудную минуту

Россия оказывает поддержку сирийскому народу с самого начала военного конфликта.
Обновлено в 21:53
Общество

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Обновлено в 11:36
Культура

Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения с Грузией

Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.
Обновлено в 14:03
Интернет

Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска

Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Транспорт

Тоннель под малаховским кольцом и система постаматов: 5 идей, как спасти Барнаул от пробок

Обновлено в 20:18
Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 06:28
Транспорт

Главная федеральная трасса в Иркутской области перекрыта из-за паводка

Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» в Иркутской области из-за паводка временно закрыта.
Обновлено в 22:08
Общество

Шарапова похвасталась своим домом

Известная российская теннисистка Мароия Шарапова похвасталась своим жилищем. Об этом сообщает Спорт-экспресс.
Обновлено в 13:52
Авто

Паркетник Kia Seltos получил в Корее полный привод

В Южной Корее открылся приём заказов на компакт Kia Seltos по ценам от 19,3 до 26,7 млн вон (1,05–1,45 млн рублей).
Обновлено в 11:05
Технологии

Сервис оценки качества вождения появится в России

В России разрабатывается электронная система оценки качества и стиля вождения автолюбителей, которую планируют ввести в действие через два года.
Обновлено в 02:49
Футбол

Испания разгромила Францию и вышла в финал Евро-2019 U21

В финале молодёжного Евро-2019 сборная Испании встретится с Германией, обыгравшей в полуфинале команду Румынии (4:2). Матч состоится 30 июня в Удине на стадионе «Дачия Арена».
Обновлено в 17:00
Общество

Forbes составил рейтинг лучших российских вузов

Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.
Обновлено в 03:26
Общество

«За работу уборщицей — 200 000 рублей в месяц». В каких странах хорошо платят уральцам

Одна из жительниц Екатеринбурга Алена (попросила изменить имя) бросила прежнюю работу в сфере экономики и отправилась работать гидом в Корею.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу у мечети во Франции

Неизвестный открыл стрельбу у мечети во французском Бресте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой главу МВД Кристофа Кастанера.
Обновлено в 12:53
Экономика

Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБ

Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие

Американцы следят за «Адмиралом Горшковым» на Кубе

Отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым" сегодня зашел в Гавану.
Обновлено в 02:48
Недвижимость

Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых

Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено 25 июня в 03:00
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Гаджеты

Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО

Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено в 21:32
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено в 14:20
Экономика

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году

В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.
Обновлено в 21:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное