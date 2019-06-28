Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларахИзвестия 18:10
Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай. Соответствующий документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это сделано в рамках объявленной почти год назад дедолларизации. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.Известия17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 22:09, Вашингтон
Политика
Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, выступая перед протестующими рабочими аэропорта Майами во Флориде, случайно процитировал знаменитую фразу кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.
Обновлено в 20:13
Происшествия
Число пострадавших при аварии Ан-24 в Бурятии возросло до 22
В результате аварийной посадки самолёта Ан-24 в Бурятии пострадали 22 человека.
Обновлено в 01:06
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Манафорт заявил о своей невиновности в финансовых преступлениях
Экс-глава предвыборного штаба американского президента Дональда Трамп Пол Манафорт на судебном заседании в Манхэттене заявил о своей невиновности в финансовых преступлениях, передает телеканал NBC.
Обновлено в 21:01
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Политика
Путин заявил об отсутствии в России олигархов
Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил, что в России в настоящее время нет олигархов, а также практически нет крупных компаний, которые используют какие-либо преференции от близости к власти.
Обновлено в 16:26
Космос
NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид
Обновлено в 15:44
Политика
Захарова назвала украинских моряков заложниками Киева
Отказ Украины обсуждать с Россией вопрос освобождения задержанных в Керченском проливе украинских моряков наглядно демонстрирует, что Киев использует их для шантажа Москвы.
Обновлено в 07:26
Футбол
Букмекеры ставят на победу сборной Бразилии в Кубке Америки
Наименьшие шансы на победу у сборной Парагвая, которую букмекеры оценили в 100.0, или 1%. Первые четвертьфинальные матчи Кубка Америки стартуют 28 июня.
Обновлено 25 июня в 13:56
Политика
В Раде заявили, что украинские ультиматумы в ПАСЕ уже не сработают
Первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юлия Лёвочкина заявила, что тактика ультиматумов, радикальных призывов и уклонения от переговоров не сработает в ПАСЕ.
Обновлено в 21:55
Общество
Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка
Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Обновлено в 21:59
Кино
Бари Алибасов сыграет в фильме «Брат-3»
Обновлено в 08:28
Экономика
Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году
В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.
Обновлено в 21:55
Политика
Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с Грузией
Служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией гражданами обеих стран в связи с акциями протеста в Тбилиси.
Обновлено в 16:13
Здоровье
В поселке Краснодарском возобновили подачу воды
Сегодня вечером, 27 июня, в поселке Краснодарском, где было зафиксировано порядка 20 случаев отравления, возобновили подачу воды.
Обновлено в 15:40
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова
Резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова приняла Парламентская ассамблея Совета Европы 27 июня, сообщается на официальном сайте ПАСЕ.
Обновлено в 13:40
Политика
Власти ДНР и ЛНР передадут Украине через Медведчука четверых пленных
В минском «Президент-отеле» прошли переговоры одного из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.
Обновлено в 05:40
Общество
Гороскоп на 28 июня: Овнов пригласят на пикник, а Дев навестит Купидон
Не волнуйтесь, неприятных сюрпризов не предвидится утром нагрянут гости, а после обеда вас пригласят на корпоративный пикник.
Обновлено в 10:00
Транспорт
Первый пошел: аэропорт Владивостока принял прямой рейс из Шанхая
Международный аэропорт «Владивосток» принял первый рейс китайской авиакомпании Juneyao Airlines. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Обновлено в 21:50
Экономика
ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»
ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Технологии
Посекундно свысока: о проблемах на борту сообщат по интернету
Качественная интернет-связь с землей поможет эффективнее обслуживать технику, позволит предупреждать пилотов об опасных ситуациях прямо во время полета и решит проблему потери черных ящиков в случае, если катастрофа всё же произошла.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом
Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в его портрет
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы
ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.
Обновлено в 03:00