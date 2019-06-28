Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это сделано в рамках объявленной почти год назад дедолларизации. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.

с чего всё началось

Как ранее сообщали «Кубанские новости», Россия и ЕС договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах. Об этом рассказал пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

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