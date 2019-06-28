Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларахLenta.ru вчера в 23:27

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минфина Сергея Сторчака председателю комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову.
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с чего всё началось

Шелковый курс: Россия и Китай договорились о расчетах в рублях и юанях

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это сделано в рамках объявленной почти год назад дедолларизации. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.
Известиявчера в 17:02

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В соцсетях высмеяли отказ России от доллара. «Перешли на бусы и зеркальца?»

URA.Ru02:22

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 18:46

«Известия»: ВТБ и Торговый банк Китая будут проводить расчеты в национальных валютах

ТАССвчера в 23:08

СМИ сообщили об отказе России и Китая от расчётов в долларах

RT на русскомвчера в 22:10

Россия и Китай отвергли расчеты в долларах

Газета.Ruвчера в 22:00

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Известиявчера в 18:10

СМИ узнали о планах уполномочить ВТБ рассчитываться с Китаем в нацвалютах

РБКвчера в 23:58
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон

Россия с Китаем «вычеркнули» доллар

Вести.UZ01:57
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Политика

В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа

Обновлено в 02:34
Общество

Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Задержан один из руководителей «Рольфа»

В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро.
Обновлено в 02:54
Политика

Туск ответил на слова Путина о либеральной идее

Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Экономика

ПФР пересчитал доплаты к пенсиям

Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Ульяновской области

Обновлено в 00:08
Происшествия

ФПК сообщила о сбое в движении поездов на Октябрьской железной дороге

Обновлено в 02:34
Происшествия

Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24

Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи

Из-за задержки рейса более 360 россиян не могут вылететь из Антальи.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов с трудом держался на похоронах матери

Обновлено вчера в 07:05
Политика

Дочь и зять президента США участвуют во встрече Путина и Трампа

Переговоры российского и американского лидеров проходят на полях саммита G20 в Осаке Во встрече президента России Владимир Путина и американского лидера Дональда Трампа в Осаке участвуют Иванка Трамп и ее муж, старший советник президента Джаред Кушнер, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие

Российских журналистов обстреляли в Донбассе

Обновлено вчера в 18:07
Армия и оружие

Рассекречены документы о первых испытаниях автомата Калашникова

Обновлено в 01:56
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено вчера в 15:14
Авто

Стало известно, сколько в России автомобилей в возрасте старше 30 лет

Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес

Дана Борисова высказалась о смерти Юлии Началовой

Телеведущая Дана Борисова решила откровенно высказаться о смерти певицы Юлии Началовой.
Обновлено в 02:10
Происшествия

В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона

В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Происшествия

В Токио арестовали россиянина за граффити у дворца императора Японии

Обновлено вчера в 23:52
Общество

Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг лучших российских вузов.
Обновлено вчера в 04:24
Происшествия

Два человека стали жертвами паводка в Иркутской области

Два человека погибли во время дождевого паводка в деревне Евдокимовка в Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 02:39
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира

Обновлено вчера в 17:17
Армия и оружие

«Невидимый» для самолетов радар создали в России

Гендиректор предприятия-разработчика "ОКБ-Планета" Александр Петров заявил, что в России создана пассивная радиолокационная станция "Тропа", которая является "невидимой" для самолетов и дронов-разведчиков.
Обновлено в 02:01
Политика

Орешкин заявил об отсутствии единой позиции по ВТО на G20

Страны G20 на первом заседнии саммита в Осаке не смогли выработать консолидированную позицию по реформированию Всемирной торговой организации, сообщил глава Минэнокомразвития Максим Орешкин.
Обновлено в 01:59
Происшествия

В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП

В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Завершено расследование дела о краже картины Куинджи

Установлено, что 27 января один из посетителей музея снял картину со стены, изъял полотно из рамы, вышел из здания на улицу и скрылся.
Обновлено в 01:40
Экономика

Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов

С 1 июля в России меняются правила кредитования. Об этом говорится в Федеральном законе от 27 декабря 2018 г. N 554-ФЗ.
Обновлено вчера в 21:00
Общество

МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Москве

В ближайшие несколько часов в Москве ожидается сильный дождь с порывами 12 – 17 м / с. В сообщении на сайте МЧС говорится, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.
Обновлено в 02:12
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