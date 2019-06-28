Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларахLenta.ru вчера в 23:27

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минфина Сергея Сторчака председателю комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову.
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с чего всё началось

Шелковый курс: Россия и Китай договорились о расчетах в рублях и юанях

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это сделано в рамках объявленной почти год назад дедолларизации. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.
Известиявчера в 17:02

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СМИ сообщили об отказе России и Китая от расчётов в долларах

RT на русскомвчера в 22:10

СМИ узнали о планах уполномочить ВТБ рассчитываться с Китаем в нацвалютах

РБКвчера в 23:58

«Известия»: ВТБ и Торговый банк Китая будут проводить расчеты в национальных валютах

ТАССвчера в 23:08

В соцсетях высмеяли отказ России от доллара. «Перешли на бусы и зеркальца?»

URA.Ru02:22

Россия и Китай отвергли расчеты в долларах

Газета.Ruвчера в 22:00

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Известиявчера в 18:10

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 18:46
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 02:59, Вашингтон

Россия с Китаем «вычеркнули» доллар

Вести.UZ01:57
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 02:59, Вашингтон
Политика

Туск ответил на слова Путина о либеральной идее

Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес

Виктория Боня обрадовалась набранному за три дня килограмму

Виктория Боня долго не могла поправиться. Потому даже самому мизерному успеху она очень обрадовалась.
Обновлено вчера в 00:43
Авто

Стало известно, сколько в России автомобилей в возрасте старше 30 лет

Обновлено в 00:59
Происшествия

В районе Химок произошел сбой в движении поездов

Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Общество

В Москве оградили забором общественное пространство «Яма»

Обновлено вчера в 20:59
Политика

В Осаке завершилась встреча Трампа и Путина

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:30
Технологии

Катастрофа на рынке 3D NAND: завод Western Digital и Toshiba обесточен вторую неделю

На одном из крупнейших предприятий по производству 3D NAND ― на совместном заводе компаний Western Digital и Toshiba в Японском городе Йоккаити — в один из июньских дней внезапно пропало электричество.
Обновлено в 01:05
Происшествия

В ДТП на трассе «Кола» пострадали три человека

Обновлено в 00:21
Политика

Россия заявила о трудностях в проработке документов G20

Проработка документов «двадцатки» проходит непросто, но есть вероятность, что они будут приняты, заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Пожарные спасли 15 человек из горящего дома на севере Москвы

Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на 5-й Магистральной улице, из горящего дома были спасены 15 человек, одному из них потребовалась помощь медиков.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Двухлетняя девочка умерла от менингита в Челябинске

Через сутки девочка скончалась. По предварительным результатам вскрытия школьница умерла от менингококковой инфекции.
Обновлено в 01:19
Политика

Климкин обнародовал ноты России и Украины

27 июня президент Украины Владимир Зеленский провел короткий брифинг, в ходе которого потребовал от МИД объяснить, почему ведомство не согласовало с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в прошлом году.
Обновлено вчера в 19:43
Политика

Глава Минобороны Латвии удивился, что в Брюсселе можно смотреть RT

Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс в ходе международного форума в Брюсселе возмутился тем, что в его гостинице можно было смотреть телеканал RT.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Общество

В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов

В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено в 02:10
Общество

Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Полиция пресекла деятельность крупной финансовой пирамиды

Полиция пресекла деятельность крупной финансовой пирамиды, жертвами которой с 2016 по 2019 год стали более двух тысяч вкладчиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

В Хабаровском крае вандалы спилили поклонный крест

Неизвестные спилили и унесли с собой православный поклонный крест на въезде в Советскую Гавань в Хабаровском крае.
Обновлено в 02:39
Авто

В Смоленске продают самодельный спорткар за 5 млн рублей

Автомобиль, построенный руками местного мастера Сергея Максименкова по проекту известного автомобильного дизайнера Дмитрия Парфенова, оценили в 5 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24

Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Обновлено в 02:11
Происшествия

На главу «Рольфа» Петрова заведено дело о выводе за рубеж 4 млрд

В СК пояснили, что дело возбуждено не в отношении "неизвестных лиц", как это часто бывает, когда расследования касаются крупных бизнес-структур, а непосредственно против основателя и фактического владельца компании - руководителя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова.
Обновлено вчера в 09:15
Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин

Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.
Обновлено вчера в 14:10
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию

Обновлено вчера в 18:05
Общество

МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Москве

В ближайшие несколько часов в Москве ожидается сильный дождь с порывами 12 – 17 м / с. В сообщении на сайте МЧС говорится, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.
Обновлено в 02:12
Общество

В России сократилось развитие гипермаркетов

В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено вчера в 18:54
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА в предсезонном матче

«Краснодар» одержал победу над московским ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:20
Происшествия

Петербуржец с мачете напал на охранника из-за парковочного места

В четверг вечером, 27 июня, петербуржец с мачете напал на сотрудника одного из частных охранных предприятий, который припарковал служебную машину возле одного из домов по улице Рылеева.
Обновлено вчера в 17:35
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено вчера в 09:57
Шоу-бизнес

Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе

Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено вчера в 09:52
Наука

Ученые пронаблюдали движение атомов в 4D

Команда исследователей с коллегами и с атомарным разрешением наблюдала нуклеацию в 4D (Это когда 3D-процесс растягивается еще и на координату времени).
Обновлено вчера в 13:47
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