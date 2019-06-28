Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларахLenta.ru вчера в 23:27

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минфина Сергея Сторчака председателю комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову.
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с чего всё началось

Шелковый курс: Россия и Китай договорились о расчетах в рублях и юанях

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это сделано в рамках объявленной почти год назад дедолларизации. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.
Известиявчера в 17:02

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В соцсетях высмеяли отказ России от доллара. «Перешли на бусы и зеркальца?»

URA.Ru02:22

Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой

Газета.Ru03:42

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 18:46

СМИ сообщили об отказе России и Китая от расчётов в долларах

RT на русскомвчера в 22:10

СМИ: РФ и КНР отказываются от расчетов в долларах

Вести.Ruвчера в 20:06

СМИ узнали о планах уполномочить ВТБ рассчитываться с Китаем в нацвалютах

РБКвчера в 23:58

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Известиявчера в 18:10
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:36, Вашингтон

Россия с Китаем «вычеркнули» доллар

Вести.UZ01:57
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:36, Вашингтон
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

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Британский певец Элтон Джон заявил, что «глубоко расстроен» интервью президента России Владимира Путина газете The Financial Times, в котором тот высказался о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
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В Екатеринбурге на фестивале «Уральская ночь музыки» из-за возникшей давки отменили выступление рэпера Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски.
Обновлено в 16:12
Общество

Вандалы повредили Банковский мост с крылатыми львами в Петербурге

Банковский мост XIX века постройки с фигурами крылатых львов, которые считаются одним из символов Санкт-Петербурга, после проведенной реставрации подвергся, предположительно, вандальным действиям пешеходов.
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Предательство является худшим из всех низких поступков - так глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина, прокомментировавшего ранее дело с отравлением экс-полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля.
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В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Политика

Байден пообещал бороться с расизмом в США в случае победы на выборах

Бывший вице-президент США Джо Байден пообещал в случае избрания главой государства бороться с расизмом и другими проявлениями неравенства в Соединённых Штатах.
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В Узбекистане аттракцион развалился во время движения

Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
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Политика

Американец из «кремлевского доклада» и Минфин США достигли соглашения

Гапонцев подал иск к Минфину США в декабре минувшего года. В нем бизнесмен указывал, что начал терять контрагентов.
Обновлено в 19:09
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие

В ДНР сообщили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой

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Экономика

Определено влияние пенсионной реформы на экономику

Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.
Обновлено в 13:41
Происшествия

Остатки обрушившегося моста Мордани взорвали в Генуе

В Италии решили демонтировать остатки нашумевшего моста Мордани.
Обновлено в 06:58
Наука

Грибные споры нашли путь из легких в мозг через лимфоузлы

Как правило, организм со здоровым иммунитетом легко справляется с этой грибной инфекцией, но бывают и исключения, когда даже внешне крепкие индивиды после вдыхания криптококков погибают от менингоэнцефалита — воспаления оболочек мозга и вещества самого органа.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
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Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено в 18:19
Финансы

Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году

Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).
Обновлено вчера в 20:03
Политика

Путин и Трамп обсудили украинских моряков

Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Армия и оружие

Невидимый для самолетов и дронов радар создали в России

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Общество

Во Франции жара поставила абсолютный рекорд

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Интернет

Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети

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Макрон обратился к Путину по-русски

Президент Франции Эмманюэль Макрон по-русски поприветствовал своего российского коллегу Владимира Путина на встрече в рамках саммита «Большой двадцатки» в Осаке.
Обновлено в 11:13
Космос

NASA отправит аппарат для поиска жизни на спутнике Сатурна

Обновлено вчера в 17:57
Политика

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в формате тет-а-тет обсудили дело Скрипалей.
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МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве

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Происшествия

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
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Сергей Когогин: «Май для компании был критичным месяцем»

Май для КАМАЗа был критичным месяцем - продажи снизились, в салонах у дилеров большие остатки грузовиков.
Обновлено в 08:00
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Футбол

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией

В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
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