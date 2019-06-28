Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это сделано в рамках объявленной почти год назад дедолларизации. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.

с чего всё началось

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минфина Сергея Сторчака председателю комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову.

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Общество Третья волна кассовой реформы. Какую онлайн-кассу купить, чтобы не пришлось платить дважды SIGMA включает в себя саму онлайн-кассу, личный кабинет в облаке, где можно следить за показателями и сравнивать данные за разные периоды, и программу для одного из трех типов бизнеса: общественного питания, услуг и торговли.

Транспорт Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.

Наука Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.

Футбол Сульшер попросил руководство «МЮ» купить Ракитича на замену Погба Главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер попросил руководство приобрести 31-летнего хорвата на замену хавбеку Полю Погба, который, скорее всего, покинет клуб в это трансферное окно, сообщает Sport.es.

Здоровье Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.

Армия и оружие Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.

Происшествия Самолет врезался в жилой дом в США Небольшой самолет упал на жилой дом в штате Северная Каролина (США). Об этом 28 июня сообщает New York Post.

Финансы НБКИ: Россияне стали лучше обслуживать долги по кредитным картам По итогам мая доля «плохих» долгов граждан РФ по кредитным картам за год снизилась на 2,4 процента, и сейчас составляет 13,4 процента.

Экономика Минэкономразвития РФ предложило ввести контроль за расходами россиян Эксперты отмечают, что назвать точное число таких граждан невозможно, но их общий потенциальный теневой доход способен достигать 12 трлн рублей.

Происшествия Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.

Политика На встрече с Путиным Трамп пошутил два раза Американский лидер Дональд Трамп перед началом встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите "большой двадцатки" в Осаке попросил его не вмешиваться в выборы главы США в 2020 году, передает ТАСС со ссылкой на стенограмму беседы Трампа и Путина с журналистами, которую опубликовал пресс-пул Белого дома.

Общество Мария Шарапова показала свой дом для американского журнала Российская теннисистка Мария Шарапова стала героиней номера журнала Architectural Digest. Для издания Шарапова рассказала о своём доме.

Общество Принцип полицентра Около сотни студентов архитектурного факультета Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета разработали проект планировки Выборгской стороны.

Политика Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.

Интернет «Google Карты» начнут предупреждать о переполненности транспорта Как отметила Google, нововведение увеличит шансы пассажиров найти свободное место. Вторая функция будет показывать задержки транспорта.

Политика Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину.

Политика На ужин в честь лидеров G20 Путин пришел со своим термосом Президент Российской Федерации Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран «Большой двадцатки» со своим термосом.

Политика Путин ответил Мэй на обвинения по «делу Скрипалей» Напомним, Тереза Мэй во время переговоров с Владимиром Путиным указала на наличие у властей Великобритании неких неопровержимых доказательств причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и обвинила Россию в использовании смертоносного вещества в Солсбери.

Общество Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.

Происшествия Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Энергетика «Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту 28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.