Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это сделано в рамках объявленной почти год назад дедолларизации. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.

с чего всё началось

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минфина Сергея Сторчака председателю комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову.

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

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