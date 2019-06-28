Финансы

Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собойГазета.Ru 03:42

Скорее всего, первыми на расчеты в национальных валютах будут переведены государственные контракты. Ранее китайские банки не очень охотно высказывались по поводу идеи отказаться от доллара в расчетах с Россией. Переход на расчеты в рублях и юанях – довольно рискованный процесс.
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Шелковый курс: Россия и Китай договорились о расчетах в рублях и юанях

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это сделано в рамках объявленной почти год назад дедолларизации. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.
Известиявчера в 17:02

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Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой

Газета.Ru03:42

«Известия»: ВТБ и Торговый банк Китая будут проводить расчеты в национальных валютах

Инфорос02:28

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Известиявчера в 18:10

«Известия»: ВТБ и Торговый банк Китая будут проводить расчеты в национальных валютах

ТАССвчера в 23:08

СМИ сообщили об отказе России и Китая от расчётов в долларах

RT на русскомвчера в 22:10

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 18:46

СМИ узнали о планах уполномочить ВТБ рассчитываться с Китаем в нацвалютах

РБКвчера в 23:58
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 05:58, Вашингтон

Россия с Китаем «вычеркнули» доллар

Вести.UZ01:57
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 05:58, Вашингтон
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
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В районе Химок произошел сбой в движении поездов

Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.
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Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
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Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
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Эксперты НИУ ВШЭ в ходе семинара «Политика активного долголетия и пенсионные реформы: российский и международный опыт» оценили влияние пенсионной реформы на экономический рост России.
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СКР отказался возбудить дело против ударившей женщину судьи

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«Газпром» выплатит за 2018 год максимальные для госкомпаний дивиденды

Объем дивидендных выплат "Газпрома", которые предлагается направить в федеральный бюджет по итогам работы в 2018 году, - максимальный среди всех компаний с государственным участием, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров.
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Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу

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Специалисты-подрывники планируют снести то, что осталось от моста Моранди в итальянском городе Генуя, почти через год после того, как сооружение рухнуло.
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