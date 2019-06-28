Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларахLenta.ru вчера в 23:27

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минфина Сергея Сторчака председателю комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову.
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с чего всё началось

Шелковый курс: Россия и Китай договорились о расчетах в рублях и юанях

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это сделано в рамках объявленной почти год назад дедолларизации. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.
Известиявчера в 17:02

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В соцсетях высмеяли отказ России от доллара. «Перешли на бусы и зеркальца?»

URA.Ru02:22

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Известиявчера в 18:10

СМИ узнали о планах уполномочить ВТБ рассчитываться с Китаем в нацвалютах

РБКвчера в 23:58

«Известия»: ВТБ и Торговый банк Китая будут проводить расчеты в национальных валютах

ТАССвчера в 23:08

СМИ сообщили об отказе России и Китая от расчётов в долларах

RT на русскомвчера в 22:10

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 18:46

Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой

Газета.Ru03:42
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Россия с Китаем «вычеркнули» доллар

Вести.UZ01:57
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:36, Вашингтон
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
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Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект

Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран «Большой двадцатки» со своим термосом.
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Политика

Путин и Трамп обсудили украинских моряков

Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
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«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофы

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Политика

Путин ответил на вопрос о потенциальном преемнике

Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью изданию Financial Times ответил на вопрос о своем потенциальном преемнике во главе государства.
Обновлено вчера в 15:35
Шоу-бизнес

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Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Автоспорт

Даниил Квят: Сегодня был сложный день

Команда Toro Rosso не лучшим образом провела пятничные заезды на Ред Булл Ринге – ни Даниил Квят, ни Алекс Албон не смогли выйти из 66 секунд и заняли места во второй половине итоговых протоколов, жалуясь на проблемы с балансом.
Обновлено в 13:54
Энергетика

В «Нафтогазе» ответили на заявление «Газпрома» по транзиту

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко прокомментировал заявление руководителя «Газпрома» Алексея Миллера о готовности российской компании продлить действующий контракт на транзит газа с Украиной.
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Хоккей

«Вашингтон» обменял Бураковски в «Колорадо»

"Вашингтон" обменял нападающего Андре Бураковски в "Колорадо", сообщает официальный сайт столичного клуба.
Обновлено в 15:19
Политика

«Би-би-си» рассказала о поездке в Лондон третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Всего, по информации «Би-би-си», Сергеев ответил на десять звонков с этого номера и сам набрал его один раз 4 марта, перед отъездом с вокзала Паддингтон.
Обновлено в 16:14
Происшествия

Полиция проверяет информацию о подделке подписей за кандидатов в Мосгордуму

Полицейские проверяют информацию об офисе на Краснопресненской набережной в Москве, в котором якобы подделывают подписи в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, говорится на сайте МВД.
Обновлено в 15:04
Происшествия

Виновник трагедии в Шарлоттсвилле приговорен пожизненно

Обновлено в 15:49
Происшествия

Две тысячи жилых домов подтопило в Иркутской области

"В результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках в Иркутской области в 19 населенных пунктах трех муниципальных районах подтоплен 1801 жилой дом и 206 приусадебных участков, с населением 4744 человека (в том числе 865 детей)", - сообщает пресс-служба.
Обновлено вчера в 20:39
Гаджеты

Apple переносит производство Mac Pro из США в Китай

"Уолл-стрит джорнэл" пишет, что корпорация Apple заключила контракт с базирующейся на Тайване Quanta Computer.
Обновлено в 11:00
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Миллер: «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года

Обновлено в 07:31
Музыка

В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки

Организаторы Международного музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге вынуждены были остановить концерт рэпера Хаски в пятницу из-за давки, сообщила РИА Новости пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал.
Обновлено в 15:41
Футбол

Бистрович прибыл в расположение ЦСКА на сбор в Австрии

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Депутат Гаврилов отреагировал на запрет на посещение Грузии

Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал введенный против него запрет на въезд в Грузию.
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Обновлено в 14:20
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Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро

Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» Анатолию Кайро.
Обновлено в 11:31
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«Краснодар» не смог осуществить трансфер форварда «Марселя»

Как стало известно Sport24, «Краснодар» не смог договориться о переходе форварда «Марселя» Клинтона Н’Жи.
Обновлено в 14:03
Экономика

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
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Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии

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США перебросили "около десятка" истребителей F-22 в Катар в свете ухудшения отношений между Вашингтоном и Тегераном.
Обновлено в 16:23
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