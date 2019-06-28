Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это сделано в рамках объявленной почти год назад дедолларизации. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.

с чего всё началось

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минфина Сергея Сторчака председателю комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову.

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Политика Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.

Интернет Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.

Политика На ужин в честь лидеров G20 Путин пришел со своим термосом Президент Российской Федерации Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран «Большой двадцатки» со своим термосом.

Политика Путин и Трамп обсудили украинских моряков Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Автоспорт Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.

Происшествия В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат» Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.

Политика Путин ответил на вопрос о потенциальном преемнике Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью изданию Financial Times ответил на вопрос о своем потенциальном преемнике во главе государства.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Автоспорт Даниил Квят: Сегодня был сложный день Команда Toro Rosso не лучшим образом провела пятничные заезды на Ред Булл Ринге – ни Даниил Квят, ни Алекс Албон не смогли выйти из 66 секунд и заняли места во второй половине итоговых протоколов, жалуясь на проблемы с балансом.

Энергетика В «Нафтогазе» ответили на заявление «Газпрома» по транзиту Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко прокомментировал заявление руководителя «Газпрома» Алексея Миллера о готовности российской компании продлить действующий контракт на транзит газа с Украиной.

Хоккей «Вашингтон» обменял Бураковски в «Колорадо» "Вашингтон" обменял нападающего Андре Бураковски в "Колорадо", сообщает официальный сайт столичного клуба.

Политика «Би-би-си» рассказала о поездке в Лондон третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей Всего, по информации «Би-би-си», Сергеев ответил на десять звонков с этого номера и сам набрал его один раз 4 марта, перед отъездом с вокзала Паддингтон.

Происшествия Полиция проверяет информацию о подделке подписей за кандидатов в Мосгордуму Полицейские проверяют информацию об офисе на Краснопресненской набережной в Москве, в котором якобы подделывают подписи в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, говорится на сайте МВД.

Происшествия Две тысячи жилых домов подтопило в Иркутской области "В результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках в Иркутской области в 19 населенных пунктах трех муниципальных районах подтоплен 1801 жилой дом и 206 приусадебных участков, с населением 4744 человека (в том числе 865 детей)", - сообщает пресс-служба.

Гаджеты Apple переносит производство Mac Pro из США в Китай "Уолл-стрит джорнэл" пишет, что корпорация Apple заключила контракт с базирующейся на Тайване Quanta Computer.

Музыка В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки Организаторы Международного музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге вынуждены были остановить концерт рэпера Хаски в пятницу из-за давки, сообщила РИА Новости пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал.

Политика Депутат Гаврилов отреагировал на запрет на посещение Грузии Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал введенный против него запрет на въезд в Грузию.

Происшествия Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» Анатолию Кайро.

Футбол «Краснодар» не смог осуществить трансфер форварда «Марселя» Как стало известно Sport24, «Краснодар» не смог договориться о переходе форварда «Марселя» Клинтона Н’Жи.

Экономика ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.

Здоровье Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.