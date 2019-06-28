Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларахLenta.ru вчера в 23:27
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минфина Сергея Сторчака председателю комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову.
Читать в источнике
Оценить208
с чего всё началось
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это сделано в рамках объявленной почти год назад дедолларизации. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 01:07, Вашингтон
Политика
Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева
Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что команда Владимира Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева.
Обновлено вчера в 06:42
Общество
В Иркутской области из-за паводков ввели режим чрезвычайной ситуации
Как сообщают спасатели, уровень воды в реках превысил критический более чем на полметра. По прогнозам, ливни еще продолжатся.
Обновлено вчера в 08:15
Политика
Стариков прокомментировал основные тезисы Путина в интервью FT
Интервью российского лидера Владимира Путина британскому изданию The Financial Times стало попыткой донести до Запада стремление России к сотрудничеству.
Обновлено вчера в 19:53
Экономика
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
1 июля россиян ожидает множество изменений: индексация тарифов ЖКХ, эскроу-счета для застройщиков, электронные визы и многое другое.
Обновлено 26 июня в 05:59
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
В России ДТП с участием пьяных водителей приравняли к убийству
С 28 июня в России ужесточили наказание для водителей, которые в момент ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 00:55
Политика
Зеленский заявил о недоумении ролью Медведчука в переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, какую роль в контактах Киева и Москвы играет лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Сенат США опубликует свой отчёт по «российскому вмешательству»
Глава сенатского комитета по разведке республиканец Ричард Берр сообщил, что отчёт Сената из пяти частей о «вмешательстве России» в выборы 2016 года будет выпущен поэтапно, начиная с июля.
Обновлено вчера в 21:25
Армия и оружие
СМИ рассказали о подготовке Литвы к войне с Россией
По мнению, аналитиков издания, в случае войны Литва займет оборонительную позицию и будет ждать помощи НАТО.
Обновлено в 00:02
Здоровье
ВЦИОМ: около 44% дальневосточников хотят переехать из своего региона
"Примерно 44% дальневосточников хотят сменить место постоянного проживания [покинуть свой регион или ДФО в целом]", - сообщила Михайлова.
Обновлено в 00:57
Происшествия
У побережья Кипра обнаружили затонувший римский корабль с амфорами
Обновлено вчера в 20:18
Армия и оружие
В ЛНР заявили о гибели украинского диверсанта
"В результате попытки проникновения на территорию ЛНР в нейтральной полосе произошел подрыв украинского диверсанта на мине", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона
В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Авто
В Смоленске продают самодельный спорткар за 5 млн рублей
Автомобиль, построенный руками местного мастера Сергея Максименкова по проекту известного автомобильного дизайнера Дмитрия Парфенова, оценили в 5 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в предсезонном матче
«Краснодар» одержал победу над московским ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:20
Политика
Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск
Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру на пост исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.
Обновлено вчера в 17:56
Экономика
Последствия пенсионной реформы оценили в деньгах
Увеличение пенсионного возраста добавит около 0,22% к росту ВВП России до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Каракурт укусил пенсионерку в московской квартире
Обновлено вчера в 23:50
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян
Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено вчера в 09:57
Армия и оружие
Раскрыты характеристики баллистической ракеты «Сармат»
Тактико-технические характеристики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» были впервые обнародованы на форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 13:00
Общество
В России сократилось развитие гипермаркетов
В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Отравление Скрипаля: Тереза Мэй хочет, чтобы Россия выдала обвиняемых
Стало известно, что премьер Великобритании Тереза Мэй собирается требовать выдачи двух россиян, обвиняемых в отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля его дочери.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»
Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено вчера в 08:19
Общество
Определились самые популярные у иностранных туристов регионы России
Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край возглавили рейтинг самых популярных регионов у иностранных туристов.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
О политической ситуации в Ираке
Террористическая угроза и вопросы безопасности Несмотря на поражение основных группировок ИГИЛ (организация, запрещенная в России), существует значительная угроза безопасности, связанная с вероятностью проведения новых терактов, т.к. оставшиеся группы боевиков продолжают действовать в Ираке.
Обновлено вчера в 04:23
Гаджеты
Главный дизайнер Apple уходит из компании
Главный дизайнер компании Apple Джони Айв, участвовавший в разработке Mac, iPod и iPhone, сообщил в интервью Financial Times, что покидает компанию с целью заняться своим проектом.
Обновлено в 00:25
Происшествия
При крушении пассажирского Ан-24 в Бурятии погибли 2 человека
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24. В ходе катастрофы погибли два члена экипажа. Об этом сообщили российские СМИ.
Обновлено вчера в 01:20
Наука
Улитки раскрыли секрет хорошей памяти
Обновлено 26 июня в 18:26
Транспорт
Опубликована карта расстановки видеокамер на дорогах Подмосковья
Подмосковные власти обнародовали интерактивную карту расстановки комплексов фото- и видеофиксации на дорогах региона.
Обновлено вчера в 07:40