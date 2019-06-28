Финансы

Россия и Китай отказались от долларов во взаиморасчётахCrypto-news вчера в 04:05

Россия и Китай нанесли совместный удар по доллару: страны решили отказаться от мировой валюты во взаимных расчётах. Доллар больше не в моде О решении двух стран сообщило издание Известия, ссылаясь на заявление замглавы Министерства финансов Сергея Сторчака.
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с чего всё началось

Шелковый курс: Россия и Китай договорились о расчетах в рублях и юанях

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это сделано в рамках объявленной почти год назад дедолларизации. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.
Известия27 июня в 17:02

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В соцсетях высмеяли отказ России от доллара. «Перешли на бусы и зеркальца?»

URA.Ruвчера в 02:22

Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой

Газета.Ruвчера в 03:42

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах, пишут СМИ

РИА Новости27 июня в 18:46

СМИ сообщили об отказе России и Китая от расчётов в долларах

RT на русском27 июня в 22:10

СМИ: РФ и КНР отказываются от расчетов в долларах

Вести.Ru27 июня в 20:06

СМИ узнали о планах уполномочить ВТБ рассчитываться с Китаем в нацвалютах

РБК27 июня в 23:58

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Известия27 июня в 18:10
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:58, Вашингтон

Россия с Китаем «вычеркнули» доллар

Вести.UZвчера в 01:57
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:58, Вашингтон
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Обновлено вчера в 09:39
Здоровье

Алкоголь увеличивает риск развития рака кожи

Медики из Великобритании сделали заявление, что употребление алкоголя способствует увеличению риска развития рака кожи.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия

МЧС решило эвакуировать город в Иркутской области из-за наводнения

Всего в Иркутской области паводок подтопил более 2,7 тыс. жилых домов с населением 7266 человек, в том числе 1759 детей.
Обновлено вчера в 09:11
Футбол

«Ювентус» подпишет с Рабьо четырёхлетний контракт

«Туринский „Ювентус“ собирается подписать контракт с французским полузащитником „Пари Сен-Жермен“ и сборной Франции Адриеном Рабьо», — сообщил в своём «инстаграме» журналист телеканала Sky Sport Фабрицио Романо.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

«Почта России» заявила о краже у курьера пакета с картами Сбербанка

Неизвестные похитили посылку с банковскими картами для Сбербанка из машины курьерской службы «Почты России», сообщили РБК в пресс-службе «Почты России».
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия

Основатель «Рольфа» Петров обвинен в незаконных валютных операциях

В отношении председателя совета директоров сети автосалонов "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по подложным документам, сообщается на сайте СКР.
Обновлено 27 июня в 10:53
Общество

На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками

В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

В Индии при обрушении стены погибли 16 человек

В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.
Обновлено в 00:04
Здоровье

В ДРК число погибших из-за вируса Эболы превысило 1550 человек

Число погибших из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго с июля прошлого года достигло 1553 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 01:27
Происшествия

В Коврове более десяти человек пострадали из-за хлопка газа в квартире

В Коврове (Владимирская область) мужчина погиб после хлопка газа в жилом доме, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
Обновлено в 00:46
Политика

Медведчук заявил об отказе играть роль посредника Зеленского

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что не собирается играть для президента Украины Владимира Зеленского роль посредника на переговорах с Россией.
Обновлено вчера в 08:05
Кино

Мелиссе МакКарти предложена роль Урсулы в «Русалочке»

Популярная комедийная актриса Мелисса МакКарти может сыграть роль главной антагонистки Урсулы в художественном фильме студии Walt Disney "Русалочка", который будет основан на классическом мультфильме 1989 года выпуска.
Обновлено вчера в 18:34
Политика

Путин и Эрдоган отметили рост товарооборота между РФ и Турцией

Президент России обратил внимание и на рост туристических потоков между двумя странами.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

Журналист FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Обновлено вчера в 15:41
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия

Поезда между Москвой и Петербургом опаздывали из-за воров

Обновлено вчера в 01:56
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП у МКАД

ДТП произошло у МКАД на юге столицы, сообщает ТАСС. В результате аварии пострадали два человека.
Обновлено в 01:14
Финансы

Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено вчера в 15:54
Политика

Китай и США договорились возобновить торговые переговоры

Обновлено в 00:39
Происшествия

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 12:46
Футбол

Полузащитник Денис Глушаков может перейти в «Ахмат»

Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков может перейти в состав грозненской команды «Ахмат», сообщает 29 июня Сhampionat.com.
Обновлено в 00:37
Происшествия

В России вступил в силу закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП

В России 28 июня вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 05:16
Общество

Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга

Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 03:44
Футбол

Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальти

Обновлено вчера в 21:36
Общество

Из крупнейшего сервиса с авиабилетами пропали рейсы в Крым

Из сервиса по поиску авиабилетов Skyscanner пропали рейсы в Крым.
Обновлено в 01:25
Политика

Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа

Бывший украинский президент Петр Порошенко высказался по поводу состоявшейся встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Обновлено в 00:16
Политика

Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом

Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.
Обновлено вчера в 10:46
Политика

Слова Порошенко о полуострове положительно оценили в Крыму

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков оценил слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о статусе полуострова.
Обновлено вчера в 09:43
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено вчера в 18:45
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