Финансы
Россия и Китай отказались от долларов во взаиморасчётахCrypto-news вчера в 04:05
Россия и Китай нанесли совместный удар по доллару: страны решили отказаться от мировой валюты во взаимных расчётах. Доллар больше не в моде О решении двух стран сообщило издание Известия, ссылаясь на заявление замглавы Министерства финансов Сергея Сторчака.
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с чего всё началось
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это сделано в рамках объявленной почти год назад дедолларизации. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.Известия27 июня в 17:02
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:58, Вашингтон
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:58, Вашингтон
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