Финансы
Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собойГазета.Ru 03:42
Скорее всего, первыми на расчеты в национальных валютах будут переведены государственные контракты. Ранее китайские банки не очень охотно высказывались по поводу идеи отказаться от доллара в расчетах с Россией. Переход на расчеты в рублях и юанях – довольно рискованный процесс.
Читать в источнике
Оценить486
с чего всё началось
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это сделано в рамках объявленной почти год назад дедолларизации. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:54, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:54, Вашингтон
Политика
Макрон обратился к Путину по-русски
Обновлено в 11:13
Общество
Супруги лидеров G20 покормили карпов и покатались на рикшах
Обновлено в 05:01
Автоспорт
Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии
Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».
Обновлено в 07:31
Происшествия
Более 300 туристов из России застряли в аэропорту Антальи
Вылет должен был состояться 27 июня в 18:50, но был перенесен на утро пятницы. О причинах задержки в аэропорту не сообщили.
Обновлено в 04:19
Политика
Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна
Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено в 09:32
Происшествия
Прокуратура требует завести дело на полицейских, отпустивших отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности полицейских, которые занимались расследованием деятельности серийного отравителя Мурата Сабанова.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Пензе суд оправдал бывшего вице-губернатора Валерия Савина
«Суд считает, что Савин подлежит оправданию по основанию, предусмотренным пунктом 3 части 2 статьи 302 УПК РФ ввиду отсутствия в его действиях состава преступления», - обосновала позицию суда Наталья Марчук.
Обновлено в 11:35
Происшествия
В России вступил в силу закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП
В России 28 июня вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 05:16
Энергетика
Белоруссия предложила повысить тариф на транзит по «Дружбе» на 21,7%
Белоруссия предлагает России в качестве компенсации за транспортировку «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба» повысить тарифы на транзит, сообщил гендиректор оператора трубопровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко.
Обновлено в 11:37
Политика
Зеленский обрадовался, что отмечает День конституции без пиджака
Владимир Зеленский показал, как отмечает День конституции Украины. Информация появилась в Facebook.
Обновлено в 11:45
Авто
Раскрыто будущее огромных «ноздрей» BMW
Эдриан ван Хоойдонк, главный дизайнер марки, ответил на критику в адрес спорного стилистического решения и поведал о будущем бээмвэшной радиаторной решетки.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Музыка
Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей
Обновлено в 09:43
Игры
«Королевская битва» появилась в игре Flappy Bird
Обновлено в 11:32
Интернет
Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект
Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Культура
В Москве пройдет театральный марафон
Обновлено в 03:41
Политика
Путин пришел на ужин саммита G20 со своим термосом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вынужден был пояснить, зачем Владимир Путин пришел на ужин саммита G20 в Осаке со своим термосом.
Обновлено в 10:08
Политика
Глава Рослесхоза подал в отставку
Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС.
Обновлено в 07:12
Космос
В Италию отправлены составные части модуля миссии «ЭкзоМарс-2020»
Российские специалисты сообщили, что Научно-производственное объединение имени Лавочкина отправило аэрокосмической корпорации Thales Alenia Space Italia составные части десантного модуля миссии «ЭкзоМарс-2020».
Обновлено вчера в 16:40
Хоккей
Хоккеист Миронов отправил заявку на романтическое шоу с Бузовой
Хоккеист московского "Динамо" Андрей Миронов отправил заявку на участие в шоу телеканала ТНТ "Замуж за Бузову".
Обновлено в 07:50
Происшествия
Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды
Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Обновлено в 11:20
Транспорт
Дорогу к одному из терминалов «Шереметьево» затопило из-за ливней
Из-за продолжительных ливней подтоплен участок дороги, ведущей к терминалу В аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщается на сайте аэропорта.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Наталья Шкулева показала неидеальный пресс Андрея Малахова
Наталья Шкулева показала на видео неидеальный пресс Андрея Малахова, поглощающего домашние котлеты.
Обновлено в 10:41
Происшествия
В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов
В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено в 02:10
Наука
Тунгусский метеорит становится источником передовых технологий
Первым исследователем Тунгусской катастрофы стал соратник академика В.И.Вернадского, кандидат геолого-минералогических наук Л.А.Кулик.
Обновлено 26 июня в 01:28
Политика
Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп несколько раз пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.
Обновлено в 11:17
Гаджеты
Huawei рассказала про развитие 5G сети в России
27 июня в Москве прошла пресс-конференция компании HUAWEI, которая была посвящена перспективам развития 5G технологий и их запуске в России.
Обновлено в 11:06
Футбол
«ПСЖ» заключил самый крупный спонсорский контракт в своей истории
"ПСЖ" продлил контракт со своим спонсором – производителем спортивной одежды и обуви Nike до 2032 года, о чем сообщил на своем официальном сайте.
Обновлено в 05:50
Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46