Финансы

Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собойГазета.Ru 03:42

Скорее всего, первыми на расчеты в национальных валютах будут переведены государственные контракты. Ранее китайские банки не очень охотно высказывались по поводу идеи отказаться от доллара в расчетах с Россией. Переход на расчеты в рублях и юанях – довольно рискованный процесс.
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Шелковый курс: Россия и Китай договорились о расчетах в рублях и юанях

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это сделано в рамках объявленной почти год назад дедолларизации. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.
Известиявчера в 17:02

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Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой

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Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

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РИА Новостивчера в 18:46

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Инфорос02:28
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Россия с Китаем «вычеркнули» доллар

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