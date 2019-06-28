Финансы

Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собойГазета.Ru 03:42

Скорее всего, первыми на расчеты в национальных валютах будут переведены государственные контракты. Ранее китайские банки не очень охотно высказывались по поводу идеи отказаться от доллара в расчетах с Россией. Переход на расчеты в рублях и юанях – довольно рискованный процесс.
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с чего всё началось

Шелковый курс: Россия и Китай договорились о расчетах в рублях и юанях

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это сделано в рамках объявленной почти год назад дедолларизации. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.
Известиявчера в 17:02

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Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой

Газета.Ru03:42

«Известия»: ВТБ и Торговый банк Китая будут проводить расчеты в национальных валютах

Инфорос02:28

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 18:46

«Известия»: ВТБ и Торговый банк Китая будут проводить расчеты в национальных валютах

ТАССвчера в 23:08

СМИ сообщили об отказе России и Китая от расчётов в долларах

RT на русскомвчера в 22:10

СМИ узнали о планах уполномочить ВТБ рассчитываться с Китаем в нацвалютах

РБКвчера в 23:58

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Известиявчера в 18:10
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:56, Вашингтон

Россия с Китаем «вычеркнули» доллар

Вести.UZ01:57
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:56, Вашингтон
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Одного из освобожденных в ДНР украинцев разыскивали за дезертирство

Освобожденный властями ДНР и ЛНР украинец Дмитрий Великий находился в розыске.
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Происшествия

Полиция Москвы проверяет сообщения о фальсификации подписей за кандидатов в Мосгордуму

Соколов сказал "Эху", что его волонтеры не занимаются фальсификацией подписей и собирают их честно.
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Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Обновлено в 13:08
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Экономика

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В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено в 09:09
Политика

Саммит G20: Мэй поставила ультиматум Путину

Британский премьер-министр Тереза Мэй на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке заявила, что между Лондоном и Москвой не будет нормальных отношений, пока Россия не изменит свою политику в отношении Великобритании.
Обновлено в 08:33
Общество

Всемирный курултай башкир в Уфе начался со скандала

Как стало известно, организаторы Курултая исключили Алчинова из списка участников. Но он пытался попасть на мероприятие обманным способом.
Обновлено в 05:24
Гаджеты

Apple намерена перенести производство Mac Pro в Китай

Американская компания Apple собирается начать производство в КНР новых компьютеров Mac Pro, которые ранее изготавливались в США.
Обновлено в 14:50
Политика

Владимир Путин о наказании для предателей, Трампе и российских олигархах – большое интервью The Financial Times

В четверг, 27 июня, всего за несколько часов до начала саммита G20 в Осаке, Владимир Путин дал большое интервью авторитетному международному изданию The Financial Times.
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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что испытания самолета МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 запланированы на следующий год.
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Происшествия

В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

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Обновлено в 12:56
Политика

Трамп попросил Путина не вмешиваться в американские выборы

Президент США Дональд Трамп в начале двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил его не вмешиваться в выборы в США.
Обновлено в 02:16
Футбол

«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон

Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Происшествия

В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы

Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.
Обновлено в 03:35
Политика

ЕС объявил о запуске транзакций с Ираном через механизм INSTEX

В документе отмечается, что три страны-основателя INSTEX подтвердили, что некоторые государства-члены ЕС находятся в процессе присоединения к INSTEX в качестве акционеров этого специализированного механизма, призванного содействовать законному ведению бизнеса с Ираном.
Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес

Дом Аниты Цой затопило из-за ливней

Как рассказала звезда на личной странице в социальной сети, ее дом затопило.
Обновлено в 08:00
Экономика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Происшествия

В России вступили в силу новые законы для водителей

Сегодня в России вступают в силу поправки в федеральный закон №146 и статью УК №263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, и метрополитена».
Обновлено в 08:49
Культура

В музее на Урале нашли подлинную картину Рубенса

Произведение попало в Ирбитский музей в 70-х годах, когда Эрмитаж передавал картины в региональные художественные музеи.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие

ДНР обвинила Зеленского в обострении конфликта

Обновлено в 13:56
Происшествия

Более 1,8 тысячи домов подтоплены паводком в Иркутской области

Более 1,8 тысячи жилых домов и более 200 приусадебных участков подтоплено паводком в Иркутской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 14:20
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 временно подешевел

На прошлые выходные китайская компания Xiaomi уже снижала временно стоимость смартфона Xiaomi Mi 9. Акция продлилась два дня, и в тот период цена была снижена на 29 долларов.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Остатки моста в Генуе, из-за которого погибли десятки людей, взорвали

Напомним, мост Моранди частично обрушился в августе 2018 года, что привело к гибели 43 человек.
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УАЗ «Патриот» с «автоматом» выйдет на рынок в сентябре

Выход новой версии внедорожника запланирован на конец августа – начало сентября.
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Авто

BMW и Toyota создадут новый Toyota Land Cruiser

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Армия и оружие

Боевики ВСУ обстреляли дом престарелых в Ясиноватой

Сегодня, 28 июня, каратели ВСУ в очередной раз нарушили режим тишины, обстреляв дом престарелых в Ясиноватой.
Обновлено в 14:32
Гаджеты

Western Digital и Toshiba несут убытки

Появилась весьма интересная информация о заводах компаний Western Digital и Toshiba, которые приостановили свою деятельность в связи с отключением электричества.
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Спорт

Россия обыграла Австралию в Лиге наций

Российские волейболисты обыграли австралийских в стартовом матче волейбольной Лиги наций, который начался сегодня в Брисбене.
Обновлено в 07:26
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