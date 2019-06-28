Россия и Китай отказались от доллараОбщественное телевидение Приморья вчера в 15:30

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это сделано в рамках объявленной почти год назад дедолларизации. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.

с чего всё началось

Россия и Китай перешли на расчеты в национальных валютах, межправительственное соглашение об этом уже подписано, сообщает otvprim.ru . Это значит, что в расчетах доллар фигурировать больше не будет.

Россия и Китай отказались от доллара

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