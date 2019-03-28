Политика
РФ и Киргизия подписали соглашение о сотрудничестве в энергетикеИнфорос вчера в 09:26
В Бишкеке подписано соглашение о сотрудничестве России и Киргизии в сфере гидроэнергетики объемом 1,5 млрд долларов. В киргизском Министерстве экономики.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Врио главы Башкортостана: наши бизнесмены понимают кыргызстанских с полуслова
Sputnik Кыргызстан08:56
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:41, Ашберн
Происшествия
ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы
Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
В Донбассе сбили заминированный беспилотник ВСУ
Заминированный беспилотник ВСУ был сбит в Донбассе. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Обновлено в 09:12
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В отношении бывшего губернатора Хабаровского края возбуждено дело
В отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".
Обновлено в 08:49
Политика
Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию
Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
Появилось видео катания Путина и Жээнбекова на Aurus
Президент России Владимир Путин прокатил киргизского коллегу Сооронбая Жээнбекова на российском лимузине Aurus.
Обновлено в 08:22
Политика
Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27
Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
Обновлено в 00:39
Политика
На Украине опубликован последний рейтинг кандидатов в президенты
Украинская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты финального опроса граждан страны о том, за кого они собираются голосовать на выборах президента в ближайшее воскресенье.
Обновлено в 07:54
Авто
Названы самые продаваемые универсалы в России
Обновлено в 01:45
Политика
Захарова обозначила сроки присутствия российских военных в Венесуэле
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено в 07:23
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу футболиста Кокорина
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Нальчике два года «лечили» давно умершего пациента
Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в январе 2017 года эндокринолог учреждения внесла в медкарту пациента, умершего в 2015 году, сведения об оказании ему медпомощи, чтобы получить дополнительные средства из фонда обязательного медицинского страхования.
Обновлено в 07:50
Общество
Священники и казаки могут сорвать строительство крематория в Магадане
Обновлено вчера в 00:17
Экономика
ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу
В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.
Обновлено в 08:55
Интернет
В WhatsApp появится «темный» режим
Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:49
Музыка
Первый зампрокурора Петербурга снялся в клипе с песней на его стихи
Каково же было удивление пользователей, когда в одном из героев видео они узнали первого заместителя прокурора города Эдуарда Артюхова.
Обновлено в 06:21
Футбол
«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 07:22
Политика
ЕК ждет от парламента Британии положительного голосования по Brexit
Еврокомиссия приняла к сведению результаты голосования в среду британских парламентариев по Brexit и теперь ждет от них положительного результата, заявил в четверг официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
На Украине заявили о создании электромагнитного оружия
Обновлено в 06:46
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 04:38
Политика
23 депутата ГД оценят ущерб, нанесенный Крыму украинским правлением
Interfax-Russia.ru - В Госдуме создана рабочая группа по оценке ущерба, понесенного республикой Крым и городом Севастополем за период их нахождения в составе Украины, сообщил "Интерфаксу" первый заместитель председателя нижней палаты парламента Иван Мельников.
Обновлено в 07:58
Экономика
Правительство уточнит принципы специальных инвестконтрактов
Правительство на заседании рассмотрело пакет поправок в федеральный закон о промышленной политике, Налоговый и Бюджетный кодексы, уточняющие принципы специнвестконтрактов.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Силовики проводят обыски в Пенсионном фонде Дагестана
В отделение Пенсионного фонда России по Дагестану в четверг пришли силовики для проведения оперативных действий, сообщил "Интерфаксу" источник.
Обновлено в 09:21
Авто
Немцев впечатлила новая модель Lada 4x4
Немецкий журнал Stern оценил своеобразный дизайн автомобиля Lada 4x4 Vision и решил, что модель будет популярна в Европе, при условии, что сохранит конкурентоспособные цены, которые отличали ее предшественника — «Ниву».
Обновлено в 04:25
Авто
Названа дата начала продаж нового кроссовера Haval F7 в России
Новый кроссовер Haval F7, ориентированный в основном на молодежную аудиторию, дебютировал на столичном автомобильном шоу в прошлом году.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Фото растолстевшей Анны Семенович шокировало поклонников
39-летняя певица Анна Семенович растолстела до неузнаваемости, но не оставила попыток вернуться в форму.
Обновлено в 07:30
Здоровье
Редчайшая особенность организма навсегда лишила женщину боли
Жительница Великобритании приобрела устойчивый иммунитет к боли из-за редчайшей генетической особенности.
Обновлено в 04:57
Космос
США намерены установить постоянное присутствие на Луне — NASA
Обновлено вчера в 21:54
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрд
На 15 марта международные резервы страны составляли $482,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём вырос на $4,6 млрд, или на 1%.
Обновлено в 09:20