Экономика

Россия и Казахстан планируют расширить сотрудничество на транспортеREGNUM вчера в 05:17

Белозеров отметил, что по итогам первого квартала 2019 года транзитные перевозки между Казахстаном и Россией по сравнению с январем-мартом 2018 года выросли на 51%. Стороны выразили намерение активизировать работу по реализации новых направлений сотрудничества.
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Казахстан и РЖД обсудили транзитный потенциал двух стран

News.ruвчера в 05:50

Россия и Казахстан нарастили объем железнодорожных перевозок

ПолитРоссиявчера в 10:23

Ж/д транзит грузов между РФ и Казахстаном вырос в 1,5 раза. Будет больше?

Красная веснавчера в 07:53

Россия и Казахстан планируют и дальше наращивать сотрудничество на транспорте

Экономика сегодня01:05

Россия и Казахстан планируют расширить сотрудничество на транспорте

REGNUMвчера в 05:17
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Происшествия

Модель-мужчина умер на подиуме в Сан-Паулу

Обновлено в 01:30
Музыка

После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено вчера в 01:28
Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия

Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в синагоге

Американский президент Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой, которая произошла в субботу, 27 апреля, в синагоге в Калифорнии.
Обновлено вчера в 18:53
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено вчера в 13:04
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика

В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступности

Третьим трендом представитель Сбербанка назвал мошенничество, связанное с методами социальной инженерии.
Обновлено вчера в 10:08
Политика

В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию

Фракция свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором предложила новую стратегию по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщает газета Bild.
Обновлено вчера в 22:14
Автоспорт

Квят показал шестой результат в квалификации «Формулы-1» в Баку

В Баку прошла квалификация Гран-при Азербайджана «Формулы-1».
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия

Самолет авиакомпании EasyJet экстренно сел в Манчестере

Самолет британского лоукостера EasyJet экстренно сел в Манчестере.
Обновлено вчера в 19:57
Здоровье

В сирийском Алеппо открылась новая поликлиника

Обновлено в 00:51
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Хоккей

Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
Обновлено в 01:02
Политика

Филарет: Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом

Победивший на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский извинился за сравнение томоса об автокефалии с "термосом".
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено вчера в 03:19
Шоу-бизнес

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Юрий Лоза признался, что он против любых конкурсов среди детей, ибо это негативно влияет на их психику и мешает развитию их музыкальных талантов.
Обновлено вчера в 18:08
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Иерусалима собрались тысячи верующих, после схождения Благодатного огня патриарх традиционно передает святыню верующим, а с ее помощью зажигают связи из 33 свечей.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия

Пожар в распределительном центре в Воронежской области локализован

Пожарные смогли локализовать в воскресенье пожар, возникший в распределительном центре "Магнит" в селе Нечаевка Воронежской области.
Обновлено вчера в 21:40
Наука

Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено вчера в 09:20
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено вчера в 03:54
Общество

Гороскоп на 28 апреля: удачные моменты у Стрельцов и вдохновляющий день для Близнецов

Астропрогноз на 28 апреля, составленный экспертами сервиса Astrostar.ru, представляет своим читателям ИА IrkutskMedia (ИркутскМедиа).
Обновлено вчера в 19:00
Политика

В штабе Зеленского высказали отношение к артистам и фильмам из России

В штабе победившего на президентских выборах Украины Владимира Зеленского рассказали об отношении к российским артистам и фильмам.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес

Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур

Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено вчера в 11:35
Шоу-бизнес

Остаться ни с чем и жить на улице: страдания родственников Линдси Лохан, Мадонны и других звезд

Мама Линдси Лохан испытывает нужду, а брат Мадонны стал бомжом.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес

У выпавшего из окна Александра Белявского нашлась внебрачная дочь

Очень часто у известных артистов находятся внебрачные дети только после их смерти.
Обновлено вчера в 12:30
Игры

Попытки продвигать игры через Epic Games Store пока проваливаются

Сообщается, что именно команда разработчиков инженерного симулятора Satisfactory стала первой отменившей релиз Steam своей игры для переноса релиза в Epic Games Store.
Обновлено вчера в 10:32
Религия

Патриарх Кирилл поздравил православных верующих с Пасхой

Обновлено вчера в 17:38
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Астрахани

Обновлено вчера в 18:11
Религия

Сегодня православные отмечают Пасху

Обновлено вчера в 13:34
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Аскар Узакпаевич Мамин
Казахский политик
Казахстанский политический деятель. Премьер-министр Казахстана с 25 февраля 2019 года. Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан, занимал должности акима города Астаны, а также министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, с 25 февраля 2019 г. занимает должность Премьер-министра Республики Казахстан.
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Олег Валентинович Белозёров
Российский политик
Российский государственный деятель и управленец. Генеральный директор - председатель правления ОАО «Российские железные дороги».
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