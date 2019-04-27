Экономика

Россия и Казахстан нарастили объем железнодорожных перевозокПолитРоссия вчера в 10:23

Объем перевозок в период с января по март вырос на 51 % по сравнению с таким же периодом 2018 года. По итогам прошлого года объем грузовых перевозок между странами увеличился на 467,7 тысяч тонн и составил 85,4 млн тонн. Сотрудничество между странами развивается и в других сферах.
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Казахстан и РЖД обсудили транзитный потенциал двух стран

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На набережной Петербурга прогремел взрыв

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Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
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Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
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Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

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Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
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Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Армия и оружие

Российские военные ловят беспилотники сетью

Посадку беспилотника «Орлан-10» с помощью сети на российский фрегат «Адмирал Эссен» 28 апреля показал телеканал «Звезда».
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Происшествия

Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей

Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
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Кравчук предупредил Зеленского о реванше от Порошенко

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что избранному главе государства Владимиру Зеленскому следует опасаться "реванша" со стороны Петра Порошенко.
Обновлено в 09:52
Религия

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия

Пассажиры «Уральских авиалиний» обвинили авиакомпанию в мошенничестве

Пассажиры, купившие билеты на прямой рейс Москва-Париж, были возмущены тем, что авиакомпания «Уральские авиалинии» не предупредила их о запланированной пересадке в Калуге.
Обновлено в 10:47
Происшествия

На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов

Обновлено в 07:43
Происшествия

В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер

Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Происшествия

Пожар в садоводческом товариществе в Новой Москве локализован

Пожарные локализовали возгорание домов в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Газовик" на территории Новой Москвы, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Политика

В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю

Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Происшествия

В Нидерландах нашли украденную в США 400-летнюю Библию

Женевская Библия 1615 года, которая была украдена два десятилетия назад из Библиотеки Карнеги в Питтсбурге, была обнаружена в Американском музее паломников в Нидерландах, при содействии директора музея Джереми Бэнгса.
Обновлено в 06:54
Наука

Манипулятор со структурой позвоночника научили сопротивляться кручению

Структура из чередующихся 3D-печатных «позвонков» позволяет манипулятору изгибаться в двух направлениях и сопротивляться кручению.
Обновлено 26 апреля в 12:40
Музыка

Юрий Лоза высказался по поводу финала шоу «Голос. Дети»

Певец поделился мнением, что полностью выступает против проведения подобных конкурсов среди детей, так как это тяжело для них психологически и тормозит развитие музыкальных навыков.
Обновлено вчера в 18:40
Политика

В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского

Сотрудники турецкого отеля в районе Бодрума, где отдыхает избранный президент Украины Владимир Зеленский, рассказали о встречах с политиком.
Обновлено в 08:27
Недвижимость

В России увеличилась стоимость съемного жилья

В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
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Футбол

«Шеффилд Юнайтед» вышел в английскую Премьер-лигу

Официально о выходе «Шеффилда» стало известно сегодня, после того как «Лидс Юнайтед» сыграл вничью в матче 45-го тура Чемпионшипа с «Астон Виллой» (1:1). За тур до окончания чемпионата «Шеффилд» занимает 2-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, опережая «Лидс» на 5 очков.
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Обновлено вчера в 13:11
Политика

Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
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Как известно, победу в шоу одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. За 10-летнюю девочку проголосовали 56,5% телезрителей.
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Авто

Названы самые бесполезные функции современных автомобилей

Автомобильные эксперты составили рейтинг опций, которые сейчас активно рекламируются в автопроме, но не несут полезной нагрузки.
Обновлено в 10:22
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Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Енисеем»

Обновлено в 09:08
Происшествия

Задержаны двое главных подозреваемых в терактах на Шри-Ланке

Двое главных подозреваемых, разыскиваемых в связи с терактами на Шри-Ланке, задержаны.
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Казахстанский политический деятель. Премьер-министр Казахстана с 25 февраля 2019 года. Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан, занимал должности акима города Астаны, а также министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, с 25 февраля 2019 г. занимает должность Премьер-министра Республики Казахстан.
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Олег Валентинович Белозёров
Российский политик
Российский государственный деятель и управленец. Генеральный директор - председатель правления ОАО «Российские железные дороги».
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