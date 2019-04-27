Экономика
Россия и Казахстан нарастили объем железнодорожных перевозокПолитРоссия вчера в 10:23
Объем перевозок в период с января по март вырос на 51 % по сравнению с таким же периодом 2018 года. По итогам прошлого года объем грузовых перевозок между странами увеличился на 467,7 тысяч тонн и составил 85,4 млн тонн. Сотрудничество между странами развивается и в других сферах.
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Происшествия
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Обновлено в 06:54
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Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Енисеем»
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Задержаны двое главных подозреваемых в терактах на Шри-Ланке
Двое главных подозреваемых, разыскиваемых в связи с терактами на Шри-Ланке, задержаны.
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