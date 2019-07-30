Армия и оружие
Россия и Иран расширят военное сотрудничествоГазета.Ru 17:16
Российская и иранская стороны заключили соглашение, согласно которому между странами будет царить взаимопонимание, а также государства расширят совместную работу по ряду вопросов. Об этом сообщает Mehr со ссылкой на командующего ВМС Ирана Хосейна Ханзади.
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с чего всё началось
«Это первый меморандум о взаимопонимании такого рода, его можно рассматривать как поворотный момент в отношениях Тегерана и Москвы в сфере обороны», — цитирует его Mehr News.RT на русском17:34
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Женщине предъявили обвинение в незаконном проведении искусственного прерывания беременности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пациентов.
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Миланцы предложили за 33-летнего боснийца 13 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде возможных бонусов, однако римляне отвергли этот вариант, утверждает La Gazzetta dello Sport.
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Компания Nvidia воссоздала высадку на Луну с помощью трассировки лучей. Эта технология позволила добиться реалистичной передачи картинки.
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Политика
Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым
Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.
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Обновлено в 13:00
Общество
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В городе Тулун Иркутской области закрыта федеральная трасса, сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 18:20
Общество
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Происшествия
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Счетная палата: депрессивные моногорода не получали субсидий от госпрограммы с 2016 года
Фонд развития моногородов при реализации приоритетной программы развития на 2016-2025 годы направлял средства на поддержку моногородов, экономика которых и так была относительно дифференцирована, когда как депрессивные города и поселки, которые не обладают возможностями для привлечения инвесторов, остались без бюджетной поддержки, говорится в отчете Счетной палаты.
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Обновлено 27 июля в 20:08
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Разрабатываемая программа призвана повысить международную роль России в вопросах защиты от угроз из космоса, так как в настоящее время российский вклад в обнаружение опасных астероидов составляет 0,1%. Основной вклад в этом вопросе принадлежит США.
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Уже месяц прошел с тех пор, как дочка актрисы Алисы Фрейндлих стала мамой. А сама народная артистка СССР – прабабушкой.
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Политика
На Украине прозвучал призыв к вторжению в Россию
Журналист отметил, что Верховная рада должна принять решение о вводе лучших подразделений украинской армии в Россию для совершения наступательных операций.
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