Армия и оружие

Россия и Иран расширят военное сотрудничествоГазета.Ru 17:16

Российская и иранская стороны заключили соглашение, согласно которому между странами будет царить взаимопонимание, а также государства расширят совместную работу по ряду вопросов. Об этом сообщает Mehr со ссылкой на командующего ВМС Ирана Хосейна Ханзади.
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«Это первый меморандум о взаимопонимании такого рода, его можно рассматривать как поворотный момент в отношениях Тегерана и Москвы в сфере обороны», — цитирует его Mehr News
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RT на русском17:34

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Иран и Россия договорились расширить военное сотрудничество

RT на русском17:34

Россия и Иран договорились расширить военное сотрудничество

Взгляд.ру14:11

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РЕН ТВ13:21

Россия и Иран подписали соглашение о военном сотрудничестве

Телеканал 360°13:39

Россия и Иран подписали меморандум о расширении военного сотрудничества

News.ru13:23

Россия и Иран подписали меморандум о расширении военного сотрудничества

РБК16:15

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ТАСС12:57
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