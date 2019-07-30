с чего всё началось

Российская и иранская стороны заключили соглашение, согласно которому между странами будет царить взаимопонимание, а также государства расширят совместную работу по ряду вопросов. Об этом сообщает Mehr со ссылкой на командующего ВМС Ирана Хосейна Ханзади.

Политика Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.

Общество Площадь пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась По данным министерства лесного хозяйства региона, по состоянию на утро 29 июля в Эвенкии действует 71 пожар на общей площади около 978 тыс. га.

Происшествия Следователи предъявили обвинение лжеврачу, незаконно делавшему аборты Женщине предъявили обвинение в незаконном проведении искусственного прерывания беременности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пациентов.

Политика США надеются на творческое решение украинских властей по Донбассу Госсекретарь США Майк Помпео надеется на креативные идеи со стороны украинской власти по улучшению ситуации в Донбассе.

Общество В России предложили заблокировать BlaBlaCar Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.

Наука В Китае впервые обнаружили окаменелый след тираннозавра Ученые впервые на территории Китая смогли обнаружить окаменелый след такого представителя мира динозавров как тираннозавр.

Футбол «Локомотив» показал, что осталось за кадром московского дерби с ЦСКА «Локомотив» на канале в ютубе опубликовал видео того, что осталось за кадром московского дерби с ЦСКА.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.

Авто Jannarelly выпустит спорткар в этом году Компания Jannarelly в нынешнем году выпустит спорткар. В январе 2016 года был представлен концепт Jannarelly Design-1.

Футбол «Интер» повысил предложение по Джеко Миланцы предложили за 33-летнего боснийца 13 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде возможных бонусов, однако римляне отвергли этот вариант, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Игры Nvidia воссоздала высадку на Луну с помощью трассировки лучей Компания Nvidia воссоздала высадку на Луну с помощью трассировки лучей. Эта технология позволила добиться реалистичной передачи картинки.

Политика Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.

Происшествия Алексей Навальный исключил, что его могли отравить полицейские Лечащий врач Навального Анастасия Васильева не исключила, что недомогание могло быть вызвано каким-либо сильнодействующим химическим веществом.

Общество В Тулуне закрыли федеральную трассу В городе Тулун Иркутской области закрыта федеральная трасса, сообщается на сайте городской администрации.

Общество «Росконтроль» проверил зубные пасты "Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.

Экономика Счетная палата: депрессивные моногорода не получали субсидий от госпрограммы с 2016 года Фонд развития моногородов при реализации приоритетной программы развития на 2016-2025 годы направлял средства на поддержку моногородов, экономика которых и так была относительно дифференцирована, когда как депрессивные города и поселки, которые не обладают возможностями для привлечения инвесторов, остались без бюджетной поддержки, говорится в отчете Счетной палаты.

Космос Россия разрабатывает программу защиты от астероидов Разрабатываемая программа призвана повысить международную роль России в вопросах защиты от угроз из космоса, так как в настоящее время российский вклад в обнаружение опасных астероидов составляет 0,1%. Основной вклад в этом вопросе принадлежит США.

Происшествия Пожар в цехе по производству шуб в Пятигорске локализован Цех по производству шуб на Краснослободской улице загорелся в понедельник днем, пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности.

Шоу-бизнес Внучка Алисы Фрейндлих показала снимок с дочерью Уже месяц прошел с тех пор, как дочка актрисы Алисы Фрейндлих стала мамой. А сама народная артистка СССР – прабабушкой.

Здоровье В Уфе наложен запрет на купание сразу в трех водоемах Сегодня, 29 июля, стало известно, что Управление гражданской защиты Уфы считает необходимым ввести запрет на купание в трех водоемах в районе башкирской столицы.

Хоккей Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси» Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.