Армия и оружие

Россия и Иран проведут совместные военные ученияРИА Новости 12:20

Иран и Россия проведут военные учения в районе Индийского океана до конца года, заявил в интервью агентству IRNA командующий ВМС Ирана адмирал Хосейн Ханзади.
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