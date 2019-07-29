Армия и оружие
Россия и Иран проведут совместные военные ученияРИА Новости 12:20
Иран и Россия проведут военные учения в районе Индийского океана до конца года, заявил в интервью агентству IRNA командующий ВМС Ирана адмирал Хосейн Ханзади.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 14:47, Вашингтон
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Политика
Лавров встретился с представителем генсека ООН по Ираку
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял находящуюся в Москве спецпредставительницу генерального секретаря ООН по Ираку, главу Миссии ООН по содействию Ираку Жанин Хеннис-Плассхарт, сообщил МИД РФ.
Обновлено в 13:17
Политика
Посольство осудило невыдачу британских виз жителям Крыма
Как уточняет агентство «РИА Новости», консульства и визовые центры США и европейских стран не выдают визы на въезд жителям Крыма с российскими загранпаспортами, которые были выданы на территории полуострова после 2014 года, когда он был присоединен к России по результатам референдума.
Обновлено в 14:10
Армия и оружие
Президент Сербии Вучич поблагодарил Россию за бронетранспортеры
Сербский лидер Александр Вучич осмотрел бронетранспортеры, полученные из России в рамках военно-технической помощи.
Обновлено в 05:16
Авто
В Германии разрешили модернизировать дизельные авто
На дорогах Германии сегодня насчитывается свыше 5 млн дизельных авто, соответствующих стандарту Евро-5.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Эстонский министр призвал президента отозвать приглашение Путину
Министр культуры Эстонии Тынис Лукас призвал президента Керсти Кальюлайд отозвать приглашение президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 14:00
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете МК рассказали о жизни в колонии.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане
Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 08:36
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Авто
ГАЗ готовит новую низкопольную модель городского микроавтобуса
По информации аналитического агентства «АвтоСТАТ», производство и продажи новых низкопольных микроавтобусов «ГАЗ» могут начаться уже в 2020 году.
Обновлено в 08:56
Политика
Команда Зеленского создаст телеканал на русском языке
Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.
Обновлено в 13:20
Политика
Соратник Зеленского грубо высказался об отмене Дня Победы на Украине
Новоизбранный депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа», блогер Максим Бужанский заявил, что не поддержит фракцию, если в ней решат отменить празднование Дня Победы в государстве.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Россия начала серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
В Афганистане в бою погибли двое американских военных
Обновлено в 14:36
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Обновлено в 13:02
Наука
Пазырыкские женщины оказались путешественницами
Представительницы пазырыкской культуры, жившие в земледельческом поселении, оказались путешественницами.
Обновлено в 12:25
Футбол
Гол Калмыкова не помог «Армавиру» обыграть «Спартак-2» в матче ФНЛ
"Армавир" и "Спартак-2" (Москва) сыграли вничью в матче пятого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 14:28
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой»
Обновлено в 10:03
Происшествия
В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист
В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
Футбол
Роналду: «Моя карьера после „Реала“ продолжает быть успешной»
Обновлено в 14:07
Происшествия
В Италии самолет упал на автостраду
Обновлено в 08:07
Общество
Меган Маркл стала редактором британского Vogue
Герцогиня Суссекская Меган Маркл стала первым приглашённым редактором за 103-летнюю историю Vogue.
Обновлено в 06:40
Музыка
Ержан Максим поедет на детское «Евровидение» от Казахстана
Обновлено в 09:55