Россия и Иран отказались от доллара во взаимных расчетахГазета.Ru 08:11

с чего всё началось

Посол России в Иране Леван Джагарян заявил, что Москва и Тегеран больше не будут пользоваться долларом во время взаиморасчетов.

Россия и Иран отказались от доллара во взаимных расчетах

Авто Mazda в марте представит новый кроссовер Mazda работает над роторным двигателем нового поколения.

Происшествия В Москве эвакуированы более 25 тысяч человек из-за угрозы минирования В Москве проверяют 99 торговых центров, школ и других объектов после сообщений о минировании, эвакуировано более 25 тыс. человек, заявили в экстренных службах города.

Общество Суд назначил новую экспертизу деятельности «Седьмой студии» Мещанский суд Москвы решил назначить новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости во вторник из зала Мещанского суда Москвы.

Политика Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене против Медведчука Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, сообщила пресс-секретарь главы ведомства Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Армия и оружие Шойгу рассказал о российском ответе на выход США из ДРСМД Президент России Владимир Путин одобрил список мероприятий, который ему представил Генеральный штаб после того, как США приостановили выполнение своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Авто PSA Group прорабатывает варианты возвращения Opel в Россию Российское представительство PSA Group (концерн, которому принадлежат марки Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall) изучает разные варианты возвращения марки Opel в Россию, сообщает Autonews.ru со ссылкой на управляющего директора брендов Peugeot Citroen и DS в России Алексея Володина.

Общество «Победа» ограничила размер ручной клади Авиакомпания «Победа» ограничила размер провоза ручной клади в самолете до 36х30х4 см, весом не более 10 кг.

Общество Средняя зарплата москвичей в 2018 году составила около 80 тыс. рублей В ноябре 2018 года средняя зарплата в Москве, по данным Мосгорстата, составила 78,9 тыс. рублей, что выше уровня аналогичного периода 2017 года на 7,5%.

Политика В Совфеде раскритиковали идею о размещении ракет США на Курилах Член международного комитета Совфеда Олег Морозов выразил мнение, что идея о возможном размещении американских ракет на Курильских островах "умертвляет" усилия России и Японии в заключении мирного договора.

Происшествия Жители нескольких районов Петербурга пожаловались на запах газа Жалобы на запах газа во вторник поступают от жителей нескольких районов Петербурга, сообщили РИА Новости в компании "Петербурггаз".

Авто Kia назвала российские цены на новый седан K900 Компания Kia назвала рублевую стоимость флагманского седана K900, который заменит на российском рынке модель Quoris.

Транспорт В московском метро введут систему оплаты по зонам Московский метрополитен заказал разработку новой билетной системы, при которой цена поездки будет зависеть от зоны, в которую едет пассажир.

Общество Людям младше 100 лет запретят покупать сигареты В парламент штата Гавайи, США, внесли законопроект, который предлагает запретить продажу сигарет лицам, не достигшим 100 лет.

Интернет Mail.ru Group запустила свой новый браузер Atom Компания Mail.ru Group запускает свой новый браузер для операционной системы Windows под названием Atom.

Происшествия Замдиректора департамента «Аэрофлота» обвинили во взятке Главного пилота компании "Аэрофлот" обвиняют в даче взятки главе врачебно-летной комиссии, сообщает Следственный комитет в WhatsApp.

Происшествия Из хостела в Москве госпитализировали 25 человек из-за очага кори Из московского хостела госпитализировали 25 человек с симптомами кори. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Авто Новый Toyota Land Cruiser 300 представят осенью Компания Toyota может представить родственные внедорожники Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX новых генераций уже этой осенью.

Общество «Агора» зафиксировала усиление ограничения свободы интернета в России За 2018 год юристы зарегистрировали 662 842 факта ограничения свободы интернета в России — в 5,7 раза больше, чем годом ранее (115 706).

Общество Смерть основателя криптобиржи Quadriga привела к потере $140 млн Крупнейшая канадская биржа криптовалют Quadriga лишилась доступа к цифровой валюте стоимостью около $140 млн из-за внезапной смерти ее 30-летнего основателя Джеральда Коттена.

Происшествия Опровергнута связь Бастрыкина с кланом Арашуковых Следственный комитет (СК) России в заявлении на своем сайте опроверг информацию о связи председателя СК Александра Бастрыкина с семьей Арашуковых, фигурирующей в нескольких уголовных делах.