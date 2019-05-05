Гаджеты
Россия и Huawei обсуждают возможность использования «Авроры»News.ru 09:06
Минкомсвязь РФ и китайская компания Huawei проведут первые переговоры о возможном использовании российской операционной системы «Аврора» на смартфонах производителя. По словам замглавы ведомства Михаила Мамонова, стороны только договорились о начале работы и точные сроки пока не определены.
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с чего всё началось
Минкомсвязь РФ и китайская Huawei летом проведут первые переговоры по возможности использования китайской компанией российской операционной системы "Аврора", сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности (ICC), организованном Сбербанком.РИА Новости04:56
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:00, Вашингтон
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