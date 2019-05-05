Гаджеты

Россия и Huawei обсуждают возможность использования «Авроры»News.ru 09:06

Минкомсвязь РФ и китайская компания Huawei проведут первые переговоры о возможном использовании российской операционной системы «Аврора» на смартфонах производителя. По словам замглавы ведомства Михаила Мамонова, стороны только договорились о начале работы и точные сроки пока не определены.
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Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС

Минкомсвязь РФ и китайская Huawei летом проведут первые переговоры по возможности использования китайской компанией российской операционной системы "Аврора", сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности (ICC), организованном Сбербанком.
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Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит

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Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп» (управляет активами бизнесмена).
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Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

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Valve ввела в Steam новую метку и раздел "ЛГБТ+" - по этой метке можно найти игры на соответствующую тематику или её отдельными элементами.
Обновлено в 07:31
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Обострилась обстановка в столице Грузии

Непосредственным поводом для начала протестов, как сообщается, стал тот факт, что российский депутат от КПРФ Сергей Гаврилов на заседании Ассамблеи занял место грузинского спикера.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Пожарные придумали необычный способ спасения застрявшей в люке белки

Инцидент произошел в городе Дортмунде, сообщает "Ридус". Местные жители обнаружили белку и сообщили об этом пожарным.
Обновлено в 10:25
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Обновлено в 12:57
Политика

Медведев ответил на обвинения президента Грузии

Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
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В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

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Обновлено в 17:32
Музыка

София Ротару возвращается в Россию

Певица София Ротару выступит в России после долгой паузы, сообщает издание Utro.
Обновлено в 02:47
Общество

«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей

Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено в 09:19
Политика

В США предложили ввести санкции против госдолга России

Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
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В Иране утверждают, что сбили разведывательный беспилотник США

Обновлено вчера в 00:03
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Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
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TalCual (Венесуэла): США и Латинская Америка (TalCual)

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Обновлено в 17:40
Политика

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В Грузии, по оценке Российского союза туриндустрии (РСТ), находится не более 5 тыс. организованных туристов, сообщила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.
Обновлено в 16:30
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«Роскосмос» заявил о переносе запуска «Протона-М» на 12 июля

Причиной переноса запуска ракеты «Протон-М» стали проблемы с аккумулятором спутника-обсерватории «Спектр-РГ».
Обновлено в 10:30
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Шепелев признался, почему скрывает сына Фриске от публики

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, почему не публикует фотографии их общего с Жанной Фриске сына Платона.
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Опубликован список самых надежных марок автомобилей

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Среди приглашенных гостей оказался и Максим Виторган, который, по словам очевидцев, мирно общался с Богомоловым в течение вечера, позабыв про былое соперничество и неприязнь.
Обновлено в 16:00
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Штаб Навального показал, как «рисуют» подписи за Беглова

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«Спартак» объявил о переходе Понсе

ФК "Спартак" договорился с "Ромой" о трансфере 22-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 08:35
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Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
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