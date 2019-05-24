Россия и Финляндия сыграют в полуфинале чемпионата мираСоветский спорт 00:28

В субботу в Братиславе пройдут два полуфинала чемпионата мира. В первом из них Россия сыграет с Финляндией. На нынешнем турнире сборная России одержала восемь побед в основное время в восьми матчах.

Россия и Финляндия сыграют в полуфинале чемпионата мира

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