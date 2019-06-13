Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетахРБК вчера в 14:07

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Интернет ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp Эксперты из компании «Eset», занимающейся разработкой и интеграцией антивирусного программного обеспечения, рассказали о новом виде мошенничества, которое осуществляется при помощи мессенджера «Whatsapp», сообщает ИА «REGNUM».

Общество Гороскоп на 15 июня: День обещает быть непредсказуемым, но успешным Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным.

Происшествия Российский сноубордист застрелен в США Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.

Энергетика В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.

Политика Путин уволил двух генералов МВД после дела Голунова Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.

Политика Госдеп выразил ООН обеспокоенность по поводу визита замгенсека Воронкова в Синьцзян Администрация США выразила руководству ООН свою обеспокоенность планируемым визитом заместителя генерального секретаря всемирной организации, главы Контртеррористического управления Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР.

Политика Лондон обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе Ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе лежит на иранском Корпусе стражей исламской революции.

Транспорт Специалисты рассказали, какое транспортное развитие будет идеальным для Петербурга На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме город и РЖД договорились о развитии железнодорожной инфраструктуры.

Политика Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».

Культура Роскомнадзор получил обращение о блокировке сериала «Чернобыль» Роскомнадзор получил заявление от партии «Коммунисты России» с просьбой заблокировать сериал HBO «Чернобыль», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Культура Во Франции госпитализирован Ален Делон Во Франции экстренно госпитализирован актер Ален Делон. Об этом сообщил телеканал BFMTV 14 июня.

Политика Медведчук рассказал, как Путин относится к Зеленскому Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne рассказал, как президент России Владимир Путин относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Происшествия В Центре Москвы полиция проводит профилактический рейд Источник в столичных правоохранительных органах сообщил, что в пятницу, 14 июня, вечером на расположенной в центре Москвы Хохловской площади сотрудники полиции в рамках проведения профилактического рейда задержали несколько человек.

Технологии Ученый назвал стоимость российской программы по борьбе с астероидами Несколько десятков миллиардов рублей составит стоимость программы по борьбе с астероидно-кометной опасностью в случае ее реализации в России.

Финансы ЦБ впервые с марта 2018 года снизил ключевую ставку Повышая ключевую ставку в сентябре и декабре прошлого года, ЦБ предупреждал о риске всплеска инфляции и инфляционных ожиданий из-за увеличения НДС с 18 до 20% с 2019 года.

Шоу-бизнес Орнелла Мути получила тюремный срок: наказание связали с Путиным Итальянскую актрису Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы за предоставление поддельной медсправки в 2010 году, пишет агентство ANSA.

Космос Безопаснее кофе: новое топливо для спутников испытают до конца месяца Сам аппарат по своему техническому оснащению ничем не отличается от многих других собратьев, но имеет перед ними одно существенное преимущество: летать он будет на новом экологичном топливе, которое называется AFM-315.

Спорт Сборная России по волейболу обыграла Польшу в Лиге наций Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Польши в матче предварительного этапа Лиги наций.

Экономика Мишустин: Перечисления ФНС в бюджет в январе-мае выросли на 15,7% В федеральный бюджет за 5 месяцев удалось перечислить 5,1 триллиона рублей. Рост - 15,7% к аналогичному периоду годом ранее.

Хоккей Хара подтвердил, что играл в финале Кубка Стэнли с переломами 42-летний защитник "Бостон Брюинз" Здено Хара сообщил, что в финале Кубка Стэнли с "Сент-Луис Блюз" играл с переломами челюсти.

Транспорт Электрички следуют с задержками на Ярославском направлении МЖД "В настоящее время по техническим причинам на Ярославском направлении Московской железной дороги пригородные поезда следуют с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении.