Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетахРБК вчера в 14:07
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
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