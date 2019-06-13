Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетахРБК вчера в 14:07

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Происшествия Лидер цыганской диаспоры извинился за драку в Чемодановке Глава диаспоры передал соболезнования родственникам человека, погибшего после драки, и выразил надежду, что здоровье другого пострадавшего восстановится.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Технологии ФАС потребовала объяснений у «Билайна» и Mail.ru Group Ранее RSpectr рассказывал о том, что пользователи «Билайна» и сервисов Mail.ru Group столкнулись со сложностями: абоненты оператора, являющиеся пользователями сервисов медиахолдинга, не могут полноценно работать с такими ресурсами, как Mail.ru, «Одноклассники», «ВКонтакте», Delivery Club и т.д. Изображение: Fas.gov.ru.

Наука Ученые обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа Ученые обнаружили в Шотландии созданные человеком острова древнее знаменитого Стоунхенджа, пишет Independent.

Политика Зеленский выбирает главу Львовской области в Facebook Президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Львовской области выбрать главу областной государственной администрации (ОГА) в Facebook.

Энергетика «Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о чрезвычайной ситуации на Украине. Об этом говорится на сайте компании.

Религия Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести? Чтобы помянуть умерших близких, священники советуют на Троицкую родительскую субботу с утра прийти в храм, помолиться во время Божественной литургии.

Авто Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).

Происшествия В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041» В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.

Общество СПбГУ отчислил немецкого студента за интервью с оппозиционерами Руководство Санкт-Петербургского государственого университета выпустило приказ об отчислении немецкого студента Лукаса Латца, который учился в вузе по обмену, — об этом сам молодой человек сообщил в эфире радиостанции «Эхо Петербурга».

Политика Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.

Происшествия Российского сноубордиста застрелили в США В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.

Здоровье Профилактика и лечение простудных заболеваний с помощью трав Что касается гриппа, то многим из нас известно, что основа лечения этого вируса - растения, вызывающие потоотделение.

Политика Представители Демпартии Молдавии покинули страну Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.

Экономика Сбербанк планирует отказаться от традиционных банкоматов Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания планирует постепенно отказаться от традиционных банкоматов.

Шоу-бизнес Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.

Политика Зеленский понадеялся на скорое освобождение украинских моряков Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.