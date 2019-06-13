Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетахРБК 14:07
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин РФ заявил, что Россия и ЕС создадут группу по переходу на расчеты в рублях и евро
Комсомольская правда14:22
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 16:40, Ашберн
Футбол
Transfermarkt обнулит стоимость Кокорина и Мамаева
Сайт Transfermarkt завтра, 14 июня, обновит трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 14:43
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 14:30
Происшествия
Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве
Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Политика
Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова
Президент Владимир Путин уволил двух генералов МВД за дело журналиста Ивана Голунова, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Москве загорелся Измайловский кремль
На востоке столицы произошло возгорание на территории музейного комплекса Измайловского кремля.
Обновлено в 15:47
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Международные резервы России за прошедшую неделю выросли на $7,5 млрд и составили $502,7 млрд.
Обновлено в 15:09
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Обновлено в 16:06
Армия и оружие
Минобороны начало работы над техзаданием на новый атомный авианосец
Минобороны РФ приступило к формированию тактико-технического задания (ТТЗ) на перспективный российский авианосец, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.
Обновлено в 00:22
Общество
Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины»
Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в своей программе она предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
Богомолов дал откровенное интервью Собчак
Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области
Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
Обновлено в 14:28
Авто
На видео показали новый кроссовер Kia Seltos
Ранее производитель уже опубликовал официальные рендеры салона нового кроссовера, где, в том числе, будет 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, заключенный в отдельный блок, а также многофункциональное рулевое колесо.
Обновлено в 06:42
Общество
У семьи офицера ФСБ Медоева нашли виллы и бизнес в Словакии
Рядом с Медоевым находится вилла, которая принадлежит их дочери Майе и ее мужу Петру Овсянникову.
Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес
Ольга Кузьмина развелась с мужем
Актриса Ольга Кузьмина, прославившаяся ролью в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон» рассталась со своим мужем Алексеем.
Обновлено в 08:00
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли
Обновлено вчера в 22:43
Шоу-бизнес
Меган Маркл подверглась критике за вечеринку в королевской резиденции
Меган Маркл подверглась критике за вечеринку, которую она собирается организовать в своей резиденции по случаю рождения ребенка.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Брэд Питт оказался на свидании с Дженнифер Энистон
Брэд Питт тяжело переживает развод с Анджелиной Джоли. Возможно, он сможет забыть бывшую супругу благодаря первой жене – Дженнифер Энистон.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы
Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути окончательно приговорена к шести месяцам тюремного заключения за предоставление фальшивой медицинской справки в 2010 году.
Обновлено в 15:00
Политика
Новак заявил, что Россия готова продлить газовый контракт с Украиной
В четверг, 13 июня, российский министр энергетики выразил мнение, что Российская Федерация готова к продлению контракта на транзит газа через Украину, а также возобновлению поставок стране.
Обновлено в 10:49
Футбол
УЕФА открыл дело против Украины по матчу с Сербией
УЕФА открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:07
Политика
Пушков посоветовал президенту Польши подучить историю
Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил президенту Польши Анджею Дуде, который заявил, что поляки якобы храбрее русских.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны
Экспертиза показала, что в пакетах 263,4 грамма марихуаны, отмечает полиция.
Обновлено в 12:41
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в неподобающем её статусу наряде
Как гласят правила британского королевского этикета, женщины из данной семьи не могут выходить в свет в такой открытой одежде.
Обновлено в 13:16
Происшествия
В Оманском заливе атакован танкер с россиянами
Ранее иранские и арабские СМИ сообщали, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»
Обновлено в 10:24
Происшествия
В Петербурге посетители парка застряли на аттракционах из-за сбоя
В Санкт-Петербурге посетители парка «Диво остров» на Крестовском острове застряли на аттракционах из-за отключившегося электричества.
Обновлено в 14:18