Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетахРБК 14:07

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
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РФ и ЕС создадут рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро

Коммерсантъ15:30

Россия и ЕС создадут группу для перехода на расчеты в нацвалютах

Телеканал 360°15:21

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

РБК14:07

Россия и ЕС сформируют группу для перехода на расчеты в рублях и евро

Rambler News Service14:42

РФ и ЕС создадут рабочую группу для перевода расчетов на рубли и евро

Росбалт14:38

Минфин РФ заявил, что Россия и ЕС создадут группу по переходу на расчеты в рублях и евро

Комсомольская правда14:22

Россия и ЕС создадут рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро

Ведомости14:50
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