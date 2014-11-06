Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетахРБК вчера в 14:07

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
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Силуанов заявил об интересе ЕС к взаиморасчетам с Россией в нацвалютах за энергоресурсы

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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:33, Ашберн
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