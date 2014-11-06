Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетахРБК вчера в 14:07

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
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Эксперт оценил планы России и ЕС обсудить практические шаги по переходу на расчёты в рублях и евро

RT на русском05:08

Россия и ЕС разработают переход на расчеты в рублях и евро

Газета.Ru04:03

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

РБКвчера в 14:07

РФ и ЕС создадут рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро

Коммерсантъвчера в 15:30

Россия и ЕС создадут рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро

Ведомостивчера в 14:50

Силуанов обсудил с Шефчовичем перевод расчетов за энергоносители в евро и рубли

ТАССвчера в 14:20

Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро

Известиявчера в 17:05
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