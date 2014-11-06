Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетахРБК 14:07

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
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Россия и ЕС создадут рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро

Ведомости14:50

Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро

Известия17:05

Россия и ЕС создадут рабочую группу по переходу на расчёты в нацвалютах

RT на русском16:02

РФ и ЕС создадут рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро

Коммерсантъ15:30

Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро

Газета.Ru18:04

Минфин РФ заявил, что Россия и ЕС создадут группу по переходу на расчеты в рублях и евро

Комсомольская правда14:22

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

РБК14:07
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