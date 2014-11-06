Экономика
Россия и ЕС разработают переход на расчеты в рублях и евроГазета.Ru 04:03
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович объявили о решении создать рабочую группу, которая будет заниматься изучением вопроса о переводе расчетов в торговле между РФ и странами еврозоны на рубли и евро.
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Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
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