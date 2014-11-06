Экономика

Россия и ЕС разработают переход на расчеты в рублях и евроГазета.Ru 04:03

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович объявили о решении создать рабочую группу, которая будет заниматься изучением вопроса о переводе расчетов в торговле между РФ и странами еврозоны на рубли и евро.
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Эксперт оценил планы России и ЕС обсудить практические шаги по переходу на расчёты в рублях и евро

RT на русском05:08

Россия и ЕС разработают переход на расчеты в рублях и евро

Газета.Ru04:03

Силуанов обсудил с Шефчовичем перевод расчетов за энергоносители в евро и рубли

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Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро

Известиявчера в 17:05

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

РБКвчера в 14:07
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:30, Ашберн
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