Экономика

Россия и ЕС разработают переход на расчеты в рублях и евроГазета.Ru 04:03

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович объявили о решении создать рабочую группу, которая будет заниматься изучением вопроса о переводе расчетов в торговле между РФ и странами еврозоны на рубли и евро.
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РФ и ЕС создадут рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро

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Силуанов заявил об интересе ЕС к взаиморасчетам с Россией в нацвалютах за энергоресурсы

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Россия и ЕС создадут рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро

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Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

РБКвчера в 14:07
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:48, Вашингтон
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